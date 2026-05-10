Android 17 lộ diện loạt tính năng cực tiện, iPhone dè chừng

Android 17 mang đến hàng loạt nâng cấp đáng giá như khóa ứng dụng hệ thống, đa nhiệm bong bóng và đồng bộ tác vụ thông minh giữa nhiều thiết bị.

Thiên Trang (TH)
Google vừa hé lộ những thay đổi đáng chú ý trên Android 17 thông qua các bản thử nghiệm mới nhất, cho thấy hệ điều hành này đang được nâng cấp mạnh về đa nhiệm, bảo mật lẫn trải nghiệm sử dụng hàng ngày nhằm cạnh tranh trực tiếp với iOS trong kỷ nguyên AI và thiết bị màn hình lớn.
Điểm gây chú ý nhất trên Android 17 chính là khả năng khóa riêng từng ứng dụng ngay từ hệ thống mà không cần cài thêm phần mềm bên thứ ba, cho phép người dùng bảo vệ ứng dụng bằng mã PIN, vân tay hoặc khuôn mặt, đồng thời tự động ẩn thông báo để tăng cường quyền riêng tư.
Google cũng nâng cấp mạnh tính năng đa nhiệm với cơ chế “bong bóng ứng dụng”, cho phép mở bất kỳ ứng dụng nào dưới dạng cửa sổ nổi thay vì chỉ hỗ trợ ứng dụng nhắn tin như trước, giúp người dùng vừa xem YouTube vừa ghi chú hoặc trả lời email cực kỳ linh hoạt trên điện thoại gập và máy tính bảng.
Một thay đổi khác được cộng đồng công nghệ đánh giá cao là giao diện ghi màn hình hoàn toàn mới với thanh điều khiển dạng viên thuốc hiện đại, hỗ trợ chọn nguồn âm thanh, hiển thị thao tác chạm và cho phép chỉnh sửa hoặc chia sẻ video ngay sau khi ghi mà không cần mở thư viện ảnh.
Android 17 cũng sẽ ép các nhà phát triển tối ưu ứng dụng cho màn hình lớn bằng cách loại bỏ tình trạng ứng dụng chỉ chạy dọc gây xuất hiện hai dải đen khó chịu khi xoay ngang, qua đó cải thiện đáng kể trải nghiệm trên tablet và smartphone gập đang ngày càng phổ biến.
Về giao diện, Google bổ sung tùy chọn ẩn tên ứng dụng ngoài màn hình chính để tạo phong cách tối giản giống nhiều launcher cao cấp, đồng thời tách riêng nút Wi-Fi và dữ liệu di động trong bảng cài đặt nhanh sau nhiều năm bị người dùng phàn nàn vì quá bất tiện.
Khía cạnh bảo mật cũng được nâng cấp với tính năng Contact Picker, cho phép người dùng chỉ chia sẻ một vài liên hệ cụ thể thay vì mở toàn bộ danh bạ cho ứng dụng, hạn chế nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh quyền riêng tư ngày càng được quan tâm.
Ngoài ra, Android 17 còn bổ sung tính năng Task Continuity giúp đồng bộ công việc giữa nhiều thiết bị Android, cho phép chuyển nhanh ứng dụng đang sử dụng từ điện thoại sang máy tính bảng giống hệ sinh thái Apple, hứa hẹn biến Android trở thành nền tảng thông minh và liền mạch hơn bao giờ hết.
