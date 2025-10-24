Bên trong căn nhà Lương Bằng Quang sống cùng Ngân 98 trước khi bị bắt

Căn penthouse của Lương Bằng Quang - Ngân 98 thiết kế hiện đại với nhiều không gian mở, phủ đầy nội thất xa xỉ và tông màu trầm sang trọng.
Vẻ đẹp thuần khiết, ngọt ngào cùng vóc dáng cân đối, chuẩn mực đã giúp Karimova Elina "đốn tim" hàng triệu người hâm mộ.
Newgrange, công trình cổ xưa hơn cả kim tự tháp Giza, là minh chứng cho trình độ xây dựng và thiên văn học của người Ireland thời kỳ đồ đá mới.
Thỏ chuột (họ Ochotonidae) là sinh vật dễ thương sống ở vùng núi lạnh, nổi tiếng với tiếng kêu the thé và khả năng dự trữ thức ăn cực khéo.
Siêu mẫu Thanh Hằng khoe loạt ảnh bên nhạc trưởng Trần Nhật Minh nhân dịp kỷ niệm 2 năm về chung một nhà.
Ở tuổi 23, Linh Ka đón tuổi mới một cách đằm thắm và nhẹ nhàng, thể hiện trong những khoảnh khắc được cô nàng đăng tải.
Măng tươi giàu dinh dưỡng nhưng chứa độc tố tự nhiên, nếu ăn sai cách hoặc với người mắc bệnh nền có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần có tác phong làm việc nhanh nhẹn và lên kế hoạch tài chính cho các khoản chi tiêu lớn.
Chiếc hộp đồng độc đáo mô tả một ngôi đền La Mã cổ đại kỳ lạ, với đầy đủ các cột trụ và mái tam giác được khai quật.
iQOO Watch GT 2 vừa ra mắt với thiết kế hiện đại, màn hình AMOLED siêu sáng 2.400 nit, pin dùng tới 17 ngày và giá chỉ từ 1,8 triệu đồng.
Được mệnh danh 'thánh nữ bi-a' với những màn trình diễn kỹ thuật xuất sắc bên bàn đấu, Lê Tuyết Anh mới đây 'đốn tim' fan với giao diện Lọ Lem ngọt ngào.
Bình minh trên biển Ba Động rực rỡ như tranh, hòa cùng nhịp sống ngư dân và hàng trụ điện gió, trở thành điểm check-in lý tưởng cho du khách.
Lan Phương diện trang phục năng động khi tham gia một giải chạy bộ. Nhiều người khen ngợi nữ diễn viên sở hữu vòng eo không chút mỡ thừa.
Thời điểm tìm thấy bộ xương dưới hang sâu, chẳng ai có thể ngờ được, họ đã trở thành những nhân chứng đầu tiên của một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra từ hơn 30 năm trước.
Cách đại kim tự tháp Giza khoảng 4,8 km là địa điểm bí ẩn được gọi là Zawyet El Aryan, có biệt danh "Khu vực 51 của Ai Cập" với cấu trúc "lạ" gây nhiều tò mò.
Sau 35 năm, hai nhà giải mã nghiệp dư đã tìm ra cách phá giải đoạn mật mã cuối cùng trên bức điêu khắc Kryptos ở trụ sở CIA (Mỹ).
Toyota chính thức công bố thế hệ thứ sáu của mẫu SUV bán chạy RAV4, xe sẽ được bán ra tại thị trường Mỹ từ mùa đông năm nay với mức giá từ dưới 30.000 USD.
Nữ cosplayer Kurosakiqi gây bão mạng với bộ ảnh hóa thân Elastigirl gợi cảm, mạnh mẽ và tinh tế đến mức khó tin.
Những đêm cuối tháng 10/2025, giới cộng đồng thiên văn châu Âu đang rất háo hức, khi ba sao chổi Lemmon, Swan và 3I/ATLAS cùng xuất hiện trên vòm trời.
Ca sĩ Khởi My vừa phủ nhận tin đồn bầu bí. Ngoài ra, cô chia sẻ lý do hiếm khi đăng tải hình ảnh chồng.
Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch đưa vào trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh mới có tên MAPS GEN II nhằm thay thế cho GPS.