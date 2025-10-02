Bé trai tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai, không ngờ bệnh lý nguy hiểm

Bé trai 6 tuổi ở Huế tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai. Khi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện trẻ mắc dị dạng mạch máu phổi hiếm gặp.

Ngày 1/10, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, vừa thực hiện thành công ca can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi phải cho bệnh nhi H.H.M.Q (6 tuổi, trú TP Huế).

Trước đó, cháu Q nhập viện trong tình trạng tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới, cháu Q được chuyển đến Trung tâm Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhi có thể trạng gầy yếu, môi tím tái, SpO₂ chỉ đạt 82%, ho và khó thở nhẹ, các bác sĩ nghi ngờ cháu mắc bệnh tim bẩm sinh và viêm phổi.

Sau thời gian điều trị, sức khỏe cháu bé ổn định và được cho xuất viện. Ảnh SKĐS

Kết quả X-quang phổi có hình ảnh viêm phổi, siêu âm tim qua thành ngực ghi nhận thất trái giãn nhẹ và chức năng tim trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng tím tái trên lâm sàng không phù hợp với chẩn đoán viêm phổi đơn thuần, bác sĩ nghi ngờ có dị dạng mạch máu phổi.

Siêu âm tim cản âm sau đó xác định bệnh lý này với kết quả dương tính rõ ràng. Tiếp theo, bệnh nhi được thực hiện chụp cắt lớp vi tính đa dãy (CT 512 lát cắt) mạch máu phổi, xác định dị dạng động - tĩnh mạch phổi (AVM) tại nhánh thùy dưới phổi phải, với đường kính khoảng 6,5 mm, chiều dài 20 mm, gây viêm vùng phổi.

Xác định tình trạng dò động - tĩnh mạch phổi có thể gây những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhi, các bác sĩ Nhi tim mạch đã hội chẩn với bác sĩ đột quỵ để có hướng điều trị tối ưu.

Sau khi điều trị viêm phổi bằng kháng sinh, bệnh nhi được chỉ định thực hiện can thiệp bít lỗ dò động - tĩnh mạch phổi vào ngày 26/9. Ê kíp can thiệp đã tiến hành thủ thuật dưới gây mê nội khí quản.

Qua tiếp cận tĩnh mạch đùi, bác sĩ thực hiện chụp mạch, xác định vị trí dò động - tĩnh mạch phổi lưu lượng cao. Sau đó, bác sĩ sử dụng ống thông chuyên dụng để bít lỗ dò bằng Coil kết hợp Onyx dưới màn huỳnh quang tăng sáng (DSA).

Kết quả chụp mạch sau can thiệp cho thấy lỗ dò đã được bít hoàn toàn, độ bão hòa oxy máu của bệnh nhi tăng lên rõ rệt, đạt 96%, các chỉ số sinh tồn ổn định. Sau thủ thuật, bệnh nhi được rút nội khí quản và chuyển về Khoa Nhi tim mạch - khớp để theo dõi.

Ba ngày sau can thiệp, bệnh nhi tỉnh táo, không còn khó thở, ăn uống và vận động bình thường.

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, hiện nay phương pháp can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi qua da là lựa chọn đầu tiên và tối ưu cho bệnh nhân mắc dị dạng động - tĩnh mạch phổi, nhờ kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, ít gây tổn thương, thời gian hồi phục nhanh và giảm thiểu rủi ro so với phẫu thuật mở.