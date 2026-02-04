Hà Nội

Thế giới

Bé trai bơi suốt 4 tiếng trên biển để tìm người cứu mẹ

Một bé trai 13 tuổi ở Australia được ca ngợi như người hùng sau khi bơi suốt 4 tiếng trên biển để tìm người cứu mẹ và hai người em của cậu.

An An (Theo abc.net.au)

Theo abc.net.au, gia đình bé trai đang chèo thuyền kayak ở Quindalup, cách Perth 250 km về phía nam, hôm 30/1 thì gió mạnh đẩy chiếc thuyền của họ ra xa bờ. Cậu thiếu niên sau đó đã bơi suốt 4 tiếng để vào bờ tìm người cứu mẹ và hai người em của mình.

Chỉ huy đội cứu hộ biển Naturaliste, Paul Bresland, thông tin người mẹ 47 tuổi, con trai 12 tuổi và con gái 8 tuổi của cô, cuối cùng được tìm thấy trên biển vào lúc 20h30. Khi đó, họ đang bám vào chiếc ván chèo sau khi trôi dạt cách bờ biển khoảng 14 km. 3 mẹ con sau đó được đưa lên một tàu cứu hộ hàng hải tình nguyện và trở lại bờ.

Bresland cho rằng nỗ lực của bé trai 13 tuổi, người đã cố gắng bơi vào bờ trong điều kiện sóng gió dữ dội, thực sự "phi thường". "Bé trai đã bơi trong 2 tiếng đầu với áo phao, sau đó cậu thiếu niên quyết định bỏ áo phao để bơi tiếp vào bờ trong 2 tiếng nữa", Bresland nói.

australia.png

Bé trai 13 tuổi đã bơi suốt 4 tiếng để vào bờ tìm người cứu mẹ và 2 em trôi dạt trên biển ở Australia. Ảnh: abc.net.au.

Ngay khi thiếu niên này vào được bờ và trình báo, một chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ với sự tham gia của cảnh sát biển và các tình nguyện viên,...đã được tiến hành.

"Rất may, cả 3 người khi đó đều mặc áo phao. Điều đó đã góp phần giúp họ sống sót", Thanh tra cảnh sát khu vực Tây Nam, James Bradley, cho biết.

"Hành động của bé trai 13 tuổi rất đáng được khen ngợi. Sự quyết tâm và lòng dũng cảm của cậu ấy cuối cùng đã cứu sống mẹ và các em của mình", James Bradley nói tiếp.

Bresland cho biết thêm mô tả chi tiết của bé trai 13 tuổi về màu sắc chiếc kayak và ván chèo là thông tin vô cùng quan trọng đối với nỗ lực tìm kiếm.

"Chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tìm thấy chiếc kayak. Người mẹ cũng là một người hùng khi có thể giữ 2 đứa con của cô bám trụ và không bỏ cuộc", Bresland nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lật tàu cá Hàn Quốc, 9 người mất tích hồi tháng 2/2023

Nguồn video: THĐT
#Gia đình gặp nạn trên biển #bé trai bơi suốt 4 tiếng trên biển #Australia #bé trai 13 tuổi #bé trai bơi suốt 4 tiếng trên biển

