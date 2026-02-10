Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Bé trai 12 tuổi tử vong vì cá mập tấn công

Một bé trai 12 tuổi người Australia đã tử vong sau khi bị cá mập tấn công tại khu vực cảng Sydney.

An An (Theo CNA)

CNA đưa tin, Nico Antic, 12 tuổi, bị cá mập tấn công khi cùng bạn bè nhảy từ một vách đá xuống nước ở Vaucluse, cách khu trung tâm thương mại Sydney khoảng 9km, vào hôm 18/1. Cậu được đưa tới bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng ở cả hai chân.

au.png
Vụ việc xảy ra tại khu vực cảng Sydney, Australia. Ảnh: Guardian.

Ngày 24/1, gia đình Nico thông báo, bé trai đã tử vong. "Chúng tôi vô cùng đau lòng khi phải thông báo rằng con trai chúng tôi, Nico, đã qua đời. Nico là một bé trai vui vẻ, thân thiện và năng động, với tấm lòng tốt bụng và hào phóng, luôn tràn đầy sức sống. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về con như vậy" gia đình cho biết trong một tuyên bố.

Được biết, hàng chục bãi biển, bao gồm cả ở Sydney, đã bị đóng cửa trong tuần sau 4 vụ tấn công cá mập trong hai ngày, do mưa lớn khiến nước biển đục ngầu và dễ thu hút loài động vật này hơn.

Theo số liệu từ các nhóm bảo tồn, trung bình mỗi năm Australia ghi nhận khoảng 20 vụ cá mập tấn công người, trong đó chưa đến 3 vụ gây tử vong. Vụ bé Nico là trường hợp tử vong thứ ba liên quan đến cá mập ở Sydney trong thời gian gần đây.

Vào tháng 9/2025, một con cá mập trắng lớn đã tấn công khiến vận động viên lướt sóng Mercury Psillakis thiệt mạng tại một bãi biển nổi tiếng ở phía bắc Sydney.

Hai tháng sau đó, một phụ nữ đang bơi ngoài khơi một bãi biển hẻo lánh phía bắc Sydney cũng tử vong do bị cá mập cắn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: "Lạnh gáy" xem dàn "thú cưng" nuôi trong phòng ngủ của chàng trai

#Bé trai 12 tuổi tử vong vì bị cá mập tấn công #cá mập tấn công người #tử vong vì cá mập tấn công #Australia #cá mập tấn công người ở Australia

Bài liên quan

Thế giới

Người phụ nữ bị cá mập tấn công tử vong trên bãi biển

Một phụ nữ 56 tuổi đã bị cá mập tấn công trên bãi biển ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Nạn nhân được xác định đã tử vong.

AP đưa tin, vụ cá mập tấn công người xảy ra gần bờ biển phía tây đảo St. Croix, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, vào chiều 8/1. Cảnh sát xác định nạn nhân là bà Arlene Lillis, 56 tuổi, đến từ Detroit Lakes, bang Minnesota.

Daryl Jaschen, Giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp của Quần đảo Virgin, cho biết cảnh sát và các đội cứu hộ khác đã có mặt tại bãi biển sau khi nhận được tin báo.

Xem chi tiết

Thế giới

Đang lướt sóng, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong

Khi đang lướt sóng cùng bạn bè ở ngoài khơi bãi biển Sydney ở Australia, người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bị cá mập tấn công và tử vong.

Theo tờ Sydney Morning Herald, vụ tấn công xảy ra chỉ cách bờ biển khoảng 100 mét. Khi đó, nạn nhân, vốn là một người lướt sóng giàu kinh nghiệm, đang lướt sóng cùng bạn bè ở bãi biển Long Reef.

Cảnh sát New South Wales thông tin, nạn nhân được đưa vào bờ trong tình trạng mất cả hai chân và được xác định đã tử vong. Được biết, ván lướt sóng của ông đã bị gãy làm đôi.

Xem chi tiết

Thế giới

Đang lặn biển, bé trai 8 tuổi nguy kịch vì cá mập tấn công

Một bé trai 8 tuổi đang phải chiến đấu để giành lại sự sống sau khi bị cá mập cắn lúc đang lặn biển ở Florida, Mỹ.

Theo Daily Mail, khi đang lặn biển cùng cha và chị gái gần rạn san hô Horseshoe, Key Largo, vào khoảng 15h30 chiều 1/9, bé trai 8 tuổi bất ngờ bị một con cá mập tấn công.

lan1.png
Rạn san hô Horseshoe. Ảnh: The Washington Post.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới