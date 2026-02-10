Bé trai 12 tuổi tử vong vì cá mập tấn công

Một bé trai 12 tuổi người Australia đã tử vong sau khi bị cá mập tấn công tại khu vực cảng Sydney.

CNA đưa tin, Nico Antic, 12 tuổi, bị cá mập tấn công khi cùng bạn bè nhảy từ một vách đá xuống nước ở Vaucluse, cách khu trung tâm thương mại Sydney khoảng 9km, vào hôm 18/1. Cậu được đưa tới bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng ở cả hai chân.

Vụ việc xảy ra tại khu vực cảng Sydney, Australia. Ảnh: Guardian.

Ngày 24/1, gia đình Nico thông báo, bé trai đã tử vong. "Chúng tôi vô cùng đau lòng khi phải thông báo rằng con trai chúng tôi, Nico, đã qua đời. Nico là một bé trai vui vẻ, thân thiện và năng động, với tấm lòng tốt bụng và hào phóng, luôn tràn đầy sức sống. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về con như vậy" gia đình cho biết trong một tuyên bố.

Được biết, hàng chục bãi biển, bao gồm cả ở Sydney, đã bị đóng cửa trong tuần sau 4 vụ tấn công cá mập trong hai ngày, do mưa lớn khiến nước biển đục ngầu và dễ thu hút loài động vật này hơn.

Theo số liệu từ các nhóm bảo tồn, trung bình mỗi năm Australia ghi nhận khoảng 20 vụ cá mập tấn công người, trong đó chưa đến 3 vụ gây tử vong. Vụ bé Nico là trường hợp tử vong thứ ba liên quan đến cá mập ở Sydney trong thời gian gần đây.

Vào tháng 9/2025, một con cá mập trắng lớn đã tấn công khiến vận động viên lướt sóng Mercury Psillakis thiệt mạng tại một bãi biển nổi tiếng ở phía bắc Sydney.

Hai tháng sau đó, một phụ nữ đang bơi ngoài khơi một bãi biển hẻo lánh phía bắc Sydney cũng tử vong do bị cá mập cắn.

