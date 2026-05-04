Bắt nóng 2 đối tượng mang vàng giả đi cầm cố ở Vĩnh Long

Hai đối tượng mang vàng giả đến 1 tiệm vàng ở xã Cái Ngang (Vĩnh Long) để cầm cố, khi đang nhận tiền thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Ngày 4/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (SN 1999) và Nguyễn Văn Thành (SN 1983, cùng trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Văn Hùng...

Trước đó, ngày 26/4, Hùng và Thành đến tiệm vàng ở xã Cái Ngang (Vĩnh Long) mua sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 5 chỉ. Đến ngày 29/4, Hùng và Thành đem 1 sợi dây chuyền có trọng lượng và ký hiệu giống sợi dây chuyền đã mua đến cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện vàng giả, chủ tiệm vàng đã trình báo đến Công an xã Cái Ngang.

Ngay sau đó, cơ quan Công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường và khi Hùng đang nhận tiền thì lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

...cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Thành còn khai nhận, ngày 25/4, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ tiệm vàng nêu trên với số tiền 50 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.