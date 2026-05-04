Xã hội

Bắt nóng 2 đối tượng mang vàng giả đi cầm cố ở Vĩnh Long

Hai đối tượng mang vàng giả đến 1 tiệm vàng ở xã Cái Ngang (Vĩnh Long) để cầm cố, khi đang nhận tiền thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 4/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (SN 1999) và Nguyễn Văn Thành (SN 1983, cùng trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Văn Hùng...

Trước đó, ngày 26/4, Hùng và Thành đến tiệm vàng ở xã Cái Ngang (Vĩnh Long) mua sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 5 chỉ. Đến ngày 29/4, Hùng và Thành đem 1 sợi dây chuyền có trọng lượng và ký hiệu giống sợi dây chuyền đã mua đến cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện vàng giả, chủ tiệm vàng đã trình báo đến Công an xã Cái Ngang.

Ngay sau đó, cơ quan Công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường và khi Hùng đang nhận tiền thì lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

...cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Thành còn khai nhận, ngày 25/4, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ tiệm vàng nêu trên với số tiền 50 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn dự án Hoàng Gia

Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, Đỗ Thanh Tâm đã dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người góp vốn trước.

Ngày 20/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia - chi nhánh Vĩnh Long.

Theo đó, chi nhánh Vĩnh Long của Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) được thành lập tháng 7/2018, trụ sở tại đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, do Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá đường dây 'tín dụng đen' cho vay 1,75 tỷ lấy lãi 1,5 tỷ ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây “tín dụng đen” trên không gian mạng lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày.

Ngày 19/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa đấu tranh, làm rõ và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, ngụ thôn Nha Tiến, xã Trần Thương); Đỗ Quốc Huy (SN 1989; ngụ thôn Nam Cao); Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988, ngụ thôn Nguyễn Khuyến), Nguyễn Thị Lan (SN 1988, ngụ thôn Nguyễn Khuyến), xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình để làm rõ hành vi cho vay "tín dụng đen".

Các đối tượng tại cơ quan Công an.
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ đồng

Từ khoảng tháng 10/2024 đến nay, Hải đã chiếm đoạt tiền, tài sản của nhiều nạn nhân, với số tiền từ 300 triệu đồng đến 900 triệu đồng mỗi người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1989, trú tại phường Thành Đông, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

6b16b9e71faef6f0afbfjpg.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Hải.
