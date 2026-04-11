Bất ngờ ít người biết về trái cây có 'tóc' cực quen ở Việt Nam

Giữa những khu vườn nhiệt đới rực nắng, có một loài cây cho trái đỏ rực với lớp “tóc” mềm mại khiến ai nhìn cũng thích thú.

Chôm chôm (Nephelium lappaceum) là một loài cây ăn quả nhiệt đới quen thuộc ở Đông Nam Á, đặc biệt phổ biến tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Tên gọi “chôm chôm” xuất phát từ hình dáng độc đáo của quả, với lớp vỏ đỏ hoặc vàng phủ đầy những gai mềm như tóc – một đặc điểm khiến loại trái này dễ dàng nổi bật giữa các loại quả khác.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Cây chôm chôm thường cao từ 10 đến 20 mét, tán rộng, lá xanh đậm và phát triển tốt trong khí hậu nóng ẩm. Khi vào mùa, cây ra những chùm quả dày đặc, treo lủng lẳng như những chiếc đèn lồng nhỏ. Bên trong lớp vỏ xù xì là phần thịt quả trắng trong, mọng nước, có vị ngọt thanh xen lẫn chút chua nhẹ, thường được so sánh với vải hoặc nhãn nhưng lại có hương vị riêng biệt.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ hấp dẫn về mặt hình thức, chôm chôm còn giàu giá trị dinh dưỡng. Quả chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và khoáng chất, góp phần tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Trong đời sống thường ngày, chôm chôm không chỉ được ăn tươi mà còn được chế biến thành các món tráng miệng, siro hoặc đóng hộp.

Nguồn gốc của Nephelium lappaceum được cho là từ khu vực bán đảo Mã Lai, sau đó lan rộng khắp Đông Nam Á và nhiều vùng nhiệt đới khác trên thế giới. Ngày nay, nó không chỉ là một loại cây ăn quả mà còn là cây trồng kinh tế quan trọng, mang lại thu nhập cho nhiều nông dân. Những vườn chôm chôm vào mùa thu hoạch thường trở thành điểm tham quan hấp dẫn, nơi du khách có thể tự tay hái và thưởng thức trái ngay tại chỗ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một điều thú vị là lớp “tóc” của chôm chôm thực chất không phải là gai cứng mà là những cấu trúc mềm, giúp bảo vệ quả khỏi côn trùng và điều kiện môi trường. Nhờ vậy, quả vừa giữ được độ tươi vừa tạo nên vẻ ngoài đặc trưng không thể nhầm lẫn.

Trong văn hóa ẩm thực và đời sống, chôm chôm gợi lên hình ảnh của mùa hè, của sự sung túc và niềm vui giản dị. Từ những khu vườn quê đến các chợ trái cây nhộn nhịp, hình ảnh chùm chôm chôm đỏ rực luôn mang lại cảm giác gần gũi và đầy sức sống.

Không cầu kỳ hay xa xỉ, chôm chôm chinh phục con người bằng chính sự tươi mới và độc đáo của mình. Nó là minh chứng rằng thiên nhiên luôn biết cách tạo ra những điều vừa đẹp mắt vừa ngon lành – một món quà ngọt ngào giữa vùng đất nhiệt đới.