Bắt giữ đối tượng 2 tiền án vẫn đi trộm cắp tài sản ở Hà Nội

Công an xã Quảng Bị, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Trương Thị Hiến về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Hiến đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 26/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Quảng Bị đã bắt giữ đối tượng Trương Thị Hiến (SN 1966, trú tại xã Trần Phú, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trương Thị Hiến.

Trước đó, vào hồi 9h30 ngày 24/1/2026, Công an xã Quảng Bị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một đối tượng trộm cắp tài sản tại chợ Quảng Bị. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quảng Bị đã nhanh chóng xuống hiện trường và bắt giữ đối tượng Trương Thị Hiến có hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Hiến đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2021, đối tượng bị TAND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) xử phạt 15 tháng tù. Năm 2023, đối tượng bị TAND huyện Thạch Thất xử phạt 2 năm 2 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện Công an xã Quảng Bị đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản