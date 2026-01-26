Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt giữ đối tượng 2 tiền án vẫn đi trộm cắp tài sản ở Hà Nội

Công an xã Quảng Bị, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Trương Thị Hiến về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Hiến đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Gia Đạt

Ngày 26/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Quảng Bị đã bắt giữ đối tượng Trương Thị Hiến (SN 1966, trú tại xã Trần Phú, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

download.png
Đối tượng Trương Thị Hiến.

Trước đó, vào hồi 9h30 ngày 24/1/2026, Công an xã Quảng Bị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một đối tượng trộm cắp tài sản tại chợ Quảng Bị. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quảng Bị đã nhanh chóng xuống hiện trường và bắt giữ đối tượng Trương Thị Hiến có hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Hiến đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2021, đối tượng bị TAND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) xử phạt 15 tháng tù. Năm 2023, đối tượng bị TAND huyện Thạch Thất xử phạt 2 năm 2 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện Công an xã Quảng Bị đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#trộm cắp #Hà Nội #đối tượng #tiền án #Công an

Bài liên quan

Xã hội

Làm rõ 3 đối tượng liên quan vụ trộm cắp ô tô chở hàng, giá trị khoảng 7 tỷ

Lợi dụng việc lái xe không tắt máy xe khi xuống làm thủ tục nhập hàng, các đối tượng mở cửa xe ô tô và đánh xe hàng đi.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã xác minh, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc trộm cắp tài sản là 1 xe ô tô tải chở hàng nhãn hiệu ISUZU, biển kiểm soát 29H - 951.85.

capture-5873.png
Ô tô bị trộm cắp.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt kẻ đột nhập nhà dân ở Ninh Bình trộm tiền, vàng trị giá 160 triệu đồng

Lợi dụng gia đình anh Vũ Văn Thiện đi vắng, Vũ Minh Tiếp đã đột nhập, cạy phá két sắt, trộm cắp số tiền 47 triệu đồng và 8 chỉ vàng.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy xét, Công an phường Nguyễn Úy vừa phối hợp với một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Vũ Minh Tiếp, sinh năm 2004, trú tại Tổ dân phố Quang Thừa, phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình về hành vi trộm cắp tài sản.

capture-4891.png
Đối tượng Vũ Minh Tiếp tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Tóm gọn 'đạo chích' trộm vàng, tiền trị giá hơn 290 triệu đồng

Lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng Trần Thanh Duy (TP Cần Thơ) đã đột nhập lấy trộm vàng, tiền trị giá hơn 290 triệu đồng.

Ngày 24/1, trang thông tin Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an phường Long Tuyền vừa bắt giữ đối tượng Trần Thanh Duy (SN 2004, cư trú tại phường Long Tuyền) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 20/12/2025, Công an phường Long Tuyền nhận được trình báo của một công dân thường trú tại khu vực Bình Thường A, (phường Long Tuyền) về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm tài sản tại nhà riêng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới