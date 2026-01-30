Hà Nội

Video

Bảo vệ thoát chết trong gang tấc khi sư tử đuổi theo chó đến cổng nhà máy

Một con sư tử từ rừng đã đuổi theo đàn chó đến cổng một nhà máy ở Junagadh, người bảo vệ đã kịp thời tránh được cuộc chạm trán nhờ nhanh chóng đóng cổng lại.

Trường Hân dịch

Một cuộc chạm trán vào đêm khuya ở vùng ngoại ô Junagadh đã biến thành một khoảnh khắc kinh hoàng khi một con sư tử đi lạc từ khu rừng Girnar gần đó và tiến đến cổng một nhà máy, tiến sát đến vị trí nguy hiểm của một nhân viên bảo vệ, theo India Today.

Video: @thebalvaibhav / Instagram

Theo các báo cáo, vụ việc xảy ra khi một con sư tử đuổi theo một nhóm chó hoang từ khu rừng gần Girnar và theo chúng đến tận một khu công nghiệp ở Junagadh. Hình ảnh từ camera giám sát của nhà máy cho thấy đàn chó sủa dữ dội bên ngoài cổng chính, thu hút sự chú ý của người bảo vệ đang trực.

Nghe thấy tiếng ồn ào, người bảo vệ bước ra khỏi vị trí của mình để xem chuyện gì đang xảy ra. Khi anh ta tiến đến đóng cổng nhà máy, tình hình đột nhiên trở nên đáng sợ. Con sư tử bất ngờ xuất hiện trước mặt anh ta, chỉ cách vài bước chân, khiến anh ta hầu như không có thời gian để phản ứng. Trong một quyết định chớp nhoáng, người bảo vệ đã kịp thời đóng sầm cổng lại, thoát chết trong gang tấc.

Những hình ảnh rùng rợn, được ghi lại bằng camera giám sát của nhà máy, cho thấy con mèo lớn đã tiến đến gần người đàn ông như thế nào trước khi quay đi. Đoạn video sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội, gây ra mối lo ngại và tranh luận rộng rãi về việc động vật hoang dã ngày càng xâm nhập vào các khu vực có người sinh sống trong vùng.

Junagadh, nằm gần dãy đồi Girnar và khu rừng Gir, thường xuyên chứng kiến ​​sự di chuyển của động vật hoang dã, bao gồm cả sư tử, đặc biệt là vào ban đêm. Các chuyên gia tin rằng các yếu tố như ranh giới rừng bị thu hẹp, nguồn thức ăn dồi dào gần khu dân cư và hành vi di chuyển tự nhiên của sư tử châu Á góp phần gây ra những sự việc này.

