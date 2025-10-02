Bão Matmo giật cấp 10, tiếp tục mạnh thêm và đang di chuyển nhanh

Bão Matmo hiện ở trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10 và di chuyển nhanh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo, đến 13h ngày 3/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm, vị trí bão tại 17,5N-121,5E; trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines) , cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 16,00N-19,50N; phía Đông kinh tuyến 118,50E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13h ngày 4/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25 - 30 km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm, vị trí bão tại 18,8N - 115,7E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Bắc, cường độ bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 16,50N - 21,00N; phía Đông kinh tuyến 113,50E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Khoảng 13h ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm, vị trí bão tại 20,6N - 110,5E; trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, vùng nguy hiểm là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 17,50N; Kinh tuyến 108,5E - 118,00E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, cường độ bão giảm dần. Từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 12, sóng biển cao 4 - 6m. Biển động dữ dội. Cảnh báo, trong khoảng ngày 4 - 5/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

