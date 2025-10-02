Hà Nội

Xã hội

Bão Matmo giật cấp 10, tiếp tục mạnh thêm và đang di chuyển nhanh

Bão Matmo hiện ở trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10 và di chuyển nhanh.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

dbqg-xtnd-20251002-1400.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo, đến 13h ngày 3/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm, vị trí bão tại 17,5N-121,5E; trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines) , cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 16,00N-19,50N; phía Đông kinh tuyến 118,50E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13h ngày 4/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25 - 30 km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm, vị trí bão tại 18,8N - 115,7E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Bắc, cường độ bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, vùng nguy hiểm là vĩ tuyến 16,50N - 21,00N; phía Đông kinh tuyến 113,50E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Khoảng 13h ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm, vị trí bão tại 20,6N - 110,5E; trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, vùng nguy hiểm là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 17,50N; Kinh tuyến 108,5E - 118,00E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, cường độ bão giảm dần. Từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 12, sóng biển cao 4 - 6m. Biển động dữ dội. Cảnh báo, trong khoảng ngày 4 - 5/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 2/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 183/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão số 10.

Theo công điện, đợt bão, mưa lũ vừa qua đã làm 54 người chết và mất tích, 140 người bị thương; ít nhất 154 nhà sập đổ, trôi; trên 154.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng... Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, nguồn lực có thể triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

68.jpg
Ảnh minh họa.
Xã hội

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Matmo, sức gió giật cấp 10 còn mạnh thêm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 2/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h.

dbqg-xtnd-20251002-0800.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
Xã hội

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, sắp đi vào Biển Đông

Khoảng đêm 3 và 4/10, bão đi vào Biển Đông. Hà Nội nắng ráo, lũ các sông Bùi, Tích, Cầu, Cà Lồ tiếp tục lên, vượt báo động cấp III.

Tận dụng thời tiết ít mưa, nông dân Thủ đô khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu trước khi bước vào đợt mưa mới. Ảnh: Kim Nhuệ
Tận dụng thời tiết ít mưa, nông dân Thủ đô khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu trước khi bước vào đợt mưa mới. Ảnh: Kim Nhuệ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 1/10 Hà Nội có mưa vài nơi. Sang ngày 2/10, Hà Nội giảm mây và có nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 5/10. Người dân Thủ đô có thể tận dụng thời tiết này để làm khô quần áo, đồ đạc, khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu đến kỳ. Từ ngày 6/10, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão đi vào Biển Đông, Hà Nội sẽ có mưa dông diện rộng.

