Chính trị

Băn khoăn quản lý tài sản số, tiền quyên góp trên mạng của cơ sở tôn giáo

Nhiều cơ sở tôn giáo hiện đang sở hữu các kênh truyền thông trên YouTube, Facebook hoặc TikTok...có thể tạo ra nguồn thu từ quảng cáo.

Thiên Tuấn

Chiều 10/4, Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

MINH BẠCH TIỀN CÔNG ĐỨC, TRÁNH BIẾN TƯỚNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÂM LINH

Đề cập đến vấn đề minh bạch nguồn thu công đức, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý (đoàn Tây Ninh) cho rằng dự thảo luật vẫn còn khoảng trống, chưa quy định rõ quản lý các nguồn thu từ tiền cúng dường, công đức, ủng hộ, quyên góp của tín đồ, phật tử.

Mặt khác, hiện có nhiều nguồn tài trợ từ nước ngoài hoặc các hoạt động quyên góp tiền công đức qua tài khoản cá nhân của các “thầy mạng” đang diễn ra khá phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền hoặc lừa đảo.

Đại biểu Phạm Văn Hoà.

Dẫn thực tế hiện nay, tại một số nơi đã nảy sinh bất cập khi kết hợp hoạt động tâm linh với du lịch, đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, cần làm rõ việc quản lý nguồn thu từ vé tham quan tại các địa điểm tâm linh thuộc Nhà nước hay cơ sở tôn giáo, để tránh những tranh chấp, bất cập phát sinh.

Ông cũng nhấn mạnh cần quy định rõ cơ chế quản lý thùng công đức nhằm bảo đảm tiền này được sử dụng đúng mục đích, tránh những vấn đề tiêu cực.

Theo đại biểu Trần Đình Gia (đoàn Hà Tĩnh) tại một số nơi, trong đó có Hà Tĩnh đang xảy ra tình trạng chồng chéo, chưa làm rõ chủ thể quản lý nguồn thu công đức tại các cơ sở tín ngưỡng và di tích dẫn đến phát sinh tranh chấp kéo dài.

Từ đó, ông đề nghị giao Ban quản lý di tích do Nhà nước thành lập là chủ thể trực tiếp quản lý nguồn thu từ các cơ sở tín ngưỡng là di tích đã được xếp hạng.

Đại biểu Thích Thanh Quyết.

Cùng thảo luận, đại biểu Thích Thanh Quyết (đoàn Quảng Ninh) đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về nguyên tắc quản lý tài sản của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, đặc biệt là quản lý tiền công đức theo hướng công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng mục đích nhằm phòng ngừa thất thoát, tiêu cực.

ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TÀI SẢN SỐ CỦA CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO

Góp ý thêm, đại biểu Hoàng Thanh Thuý cho biết, dự thảo luật mới chỉ liệt kê các nguồn hình thành tài sản của các cơ sở tôn giáo theo cách thức truyền thống, song trong bối cảnh thời đại số, tài sản này không chỉ là tiền mặt hay đất đai mà còn có thể là tài sản số.

“Nhiều cơ sở tôn giáo hiện đang sở hữu các kênh truyền thông trên YouTube, Facebook hoặc TikTok với hàng triệu người theo dõi và có thể tạo ra nguồn thu từ quảng cáo”, đại biểu nói và đề nghị bổ sung quy định về tài sản số, trong đó làm rõ quyền sở hữu các nền tảng truyền thông của tổ chức tôn giáo cũng như các khoản đóng góp thông qua phương tiện điện tử.

Đại biểu Hoàng Thanh Thuý.

“Những tài sản này cần được đăng ký quản lý tập trung dưới danh nghĩa của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Việc thu – chi từ các nguồn này cũng cần có hội đồng giám sát do tổ chức tôn giáo thành lập, nhằm bảo đảm tính minh bạch và tách bạch hoàn toàn với tài sản cá nhân của người đại diện”, đại biểu nêu ý kiến.

Đối với hoạt động vận động quyên góp trên không gian mạng, theo đại biểu đoàn Tây Ninh, cần quy định các tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc bắt buộc phải sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

“Quy định này nhằm bảo đảm minh bạch trong quản lý tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; giúp cơ quan quản lý nhà nước có thể kiểm tra, kiểm soát dòng tiền đúng mục đích, đồng thời tạo điều kiện để tín đồ, phật tử đối chiếu thông tin, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đại biểu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hoà đề nghị cần quy định rõ đối với hoạt động vận động tài trợ cho các chương trình từ thiện, nhân đạo. Cá nhân hoặc tổ chức đứng ra kêu gọi phải công khai, minh bạch, có báo cáo và quyết toán rõ ràng.

“Dù Nhà nước không trực tiếp quản lý nguồn tiền, nhưng cần quản lý về quy trình vận động để bảo đảm tính minh bạch đối với xã hội”, ông Hoà nói.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang.

Cuối phiên thảo luận, giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang nhìn nhận: Các ý kiến đại biểu đều hướng tới mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống rửa tiền và phát huy nguồn lực của các tổ chức tôn giáo cho các chương trình an sinh xã hội.

Đây là vấn đề còn nhiều trăn trở, tuy nhiên, trên tinh thần chỉ đưa vào luật những vấn đề đã “chín”, đã rõ, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục kế thừa các quy định ổn định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và chỉnh sửa một số nội dung để bảo đảm thống nhất với pháp luật liên quan.

