Bác sĩ cảnh báo ung thư dương vật ở người trẻ

Ung thư dương vật đang ngày càng trẻ hóa, ảnh hưởng đến nam giới 20-30 tuổi. Phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả và bảo tồn chức năng sinh lý.

Khi nhắc tới các bệnh lý có xu hướng trẻ hóa, nhiều người thường nghĩ ngay đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay đái tháo đường. Ít ai ngờ rằng, trong vài năm gần đây, ung thư dương vật - căn bệnh vốn được xem là của người lớn tuổi - lại xuất hiện ngày càng nhiều ở nam giới trẻ.

Theo VTV, trong những năm gần đây, các bác sĩ chuyên ngành nam học ghi nhận xu hướng ung thư dương vật ngày càng trẻ hóa, với nhiều ca bệnh xuất hiện ở nam giới từ 20-30 tuổi, gây lo ngại về nhận thức và thói quen chăm sóc sức khỏe sinh dục của người trẻ.

Nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu có thể chữa khỏi, bảo tồn được dương vật cho bệnh nhân. Ảnh VTV

Chỉ trong vòng một tháng gần đây, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận 3 bệnh nhân nam từ 26-29 tuổi được chẩn đoán ung thư dương vật. Điểm chung của các trường hợp này là đều học tập, làm việc ở nước ngoài và trì hoãn thăm khám dù đã phát hiện bất thường vùng kín từ sớm.

Theo các bác sĩ, rào cản ngôn ngữ, chi phí y tế, bảo hiểm, thiếu thời gian và tâm lý e ngại là những nguyên nhân khiến người bệnh chậm tiếp cận dịch vụ y tế. Trong số các trường hợp nêu trên, đã có bệnh nhân nhập viện ở giai đoạn muộn, làm giảm đáng kể khả năng điều trị bảo tồn.

Bác sĩ Phan Lê Nhật Long, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, ung thư dương vật ở người trẻ thường không xuất phát từ một yếu tố đơn lẻ mà là sự cộng hưởng của nhiều nguy cơ như hẹp bao quy đầu, nhiễm virus HPV, vệ sinh sinh dục kém, thiếu kiến thức y tế và tâm lý chủ quan vì cho rằng ung thư là bệnh của người lớn tuổi.

Theo hông tin trên Vietnamnet, tại Việt Nam, một số nghiên cứu cho thấy, ở Hà Nội, tỷ lệ ung thư dương vật vào khoảng 2,1/100.000 dân. Trong khi đó, tại TP HCM, ung thư dương vật chiếm khoảng 3,4% trong tổng số các loại ung thư ở nam giới đến khám.

Các bác sĩ nhấn mạnh, ung thư dương vật là bệnh lý ác tính nguy hiểm, có khả năng di căn và đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, tỷ lệ khỏi bệnh và sống sau 5 năm gần như đạt 100%.

Ngược lại, khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khối u xâm lấn sâu, tế bào ung thư di căn hạch hoặc các cơ quan khác, dù áp dụng nhiều phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, tỷ lệ sống sau 5 năm rất thấp, cao nhất chỉ hơn 20%.

Ung thư dương vật. Ảnh minh họa/Internet

Theo các bác sĩ, ung thư dương vật giai đoạn sớm thường biểu hiện kín đáo, dễ nhầm với viêm nhiễm thông thường, gồm: vết loét lâu lành, nốt sùi hoặc mảng dày ở quy đầu, chảy dịch bất thường, mùi hôi hoặc chảy máu nhẹ khi cọ xát.

Các chuyên gia khuyến cáo, nam giới, đặc biệt là người trẻ, cần chủ động thăm khám chuyên khoa ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở cơ quan sinh dục. Phát hiện sớm giúp tăng hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ cắt bỏ và bảo tồn tối đa chức năng sinh lý.