Bắc Ninh có tân Phó giám đốc Công an tỉnh

Sáng 10/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Chủ trì lễ công bố có đồng chí Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Dự lễ công bố có đồng chí Thiếu tướng Trần Xuân Ánh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an hai tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên.

Tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng chúc mừng tân Phó Giám đốc và đề nghị Đại tá Nguyễn Quốc Vương tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Nhận nhiệm vụ công tác mới, Đại tá Nguyễn Quốc Vương trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và hứa sẽ tiếp tục phát huy thành quả của tập thể lãnh đạo Công an tỉnh, tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao