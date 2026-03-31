Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, chiều tối có mưa dông

Thời tiết miền Bắc và Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/3, Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C; vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm không khí thấp, chỉ khoảng 45-55%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Ảnh minh họa.

Cũng trong ngày 31/3, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C. Cùng ngày, nắng nóng diện rộng cũng bao trùm Thủ đô Hà Nội. Ngày 31/3 và 1/4, miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36°C, độ ẩm trong không khí dao động 45-50%. Nắng nóng ở khu vực này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Mặc dù ban ngày nắng nóng nhưng các khu vực trên cả nước cần đề phòng xảy ra mưa rào và dông lúc chiều tối, đêm, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ đêm 31/3 đến ngày 1/4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên giai đoạn 1-2/4 trời sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh.

Do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự xung đột giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những hiện tượng này thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân. Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo các vùng trên cả nước ngày 31/3:

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, khu Tây Bắc 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, đồng bằng ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, đồng bằng 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi phía Tây từ Nghệ An - Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông 34-36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Bài liên quan

Xã hội

Giải mã hiện tượng mưa đá diện rộng tại Hà Nội và miền Bắc

Hiện tượng mưa đá và dông lốc xuất hiện do chuyển mùa, đe dọa an toàn, người dân cần chủ động theo dõi thời tiết để giảm thiểu rủi ro.

Những cơn mưa giông ngày 29/3 ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc khiến một số cây cối gãy đổ, bật gốc, đè vào người đi đường. Tại Hà Nội, trong chiều 29/3 đã xuất hiện mưa đá tại khu vực các xã, phường phía Tây như: Sơn Tây, Đoài Phương, Tùng Thiện.

Tới rạng sáng 30/3, nhiều khu vực ở Hà Nội xuất hiện mưa lớn. Sau đó khoảng một giờ, mưa đá bắt đầu xuất hiện tại một số nơi như Mỹ Đình, Tây Hồ, Long Biên...

Xã hội

Mưa dông mạnh gây thiệt hại nặng tại Lào Cai và các tỉnh phía Bắc

Mưa dông và lốc xoáy đã làm sập nhà, tốc mái hàng trăm căn và gây thương tích cho người dân vùng núi phía Bắc trong những ngày qua.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, trong hai ngày qua, mưa dông diện rộng đã xuất hiện ở các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta.

Tính từ tối 21/3 đến tối 22/3, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Hà Giang (Tuyên Quang) 77mm; Tân Nam 2 (Tuyên Quang) 75mm; Bắc Hà (Lào Cai) 61mm; Bản Lầu (Lào Cai) 56mm; Nậm Giàng (Lai Châu) 45mm; Thạch Lâm (Cao Bằng) 45mm.

Xã hội

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng tại Sơn La

Mưa đá kèm dông lốc tại Sơn La khiến nhiều cây trồng, đặc biệt là mận, bị gãy cành, hư hại nặng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Trận mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn, kèm gió mạnh khiến cây trồng bị gãy cành, hư hại trên diện rộng. Nhiều vườn mận đang thời kỳ đậu quả bị dập nát, rụng quả hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Trận mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn, làm gãy cành, rụng quả hàng loạt. (Ảnh H.Q.S.L)
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới