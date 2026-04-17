Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng hạ nhiệt

Miền Bắc tiếp tục đối mặt với mưa dông kéo dài, trong khi các khu vực khác cả nước đón tiết trời dịu mát hơn.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục trải qua những cơn mưa rào và dông rải rác trong ngày 17/4, cục bộ có nơi mưa to, đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại các khu vực này dao động từ 22-29 độ C.

Cụ thể, Đông Bắc Bộ dự kiến có lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Tây Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 31 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội hôm nay có mây, có lúc mưa dông với nhiệt độ từ 23-29 độ C. Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa và dông, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, nhiệt độ 28-31 độ C.

Dự báo từ ngày 18/4, thời tiết miền Bắc sẽ dịu hơn với ít mưa hơn, tuy nhiên, chiều tối và đêm mai có thể xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Mặt khác, các khu vực Trung Bộ từ Quảng Trị trở vào đến Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có thời tiết nắng ráo, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 22-35 độ C.

Dự báo từ ngày 18-20/4, miền Trung sẽ duy trì thời tiết ít mưa, nắng nhẹ. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 21/4, nắng nóng cục bộ có thể quay trở lại và lan rộng vào ngày 22/4.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ tại Tây Nguyên từ 19-33 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ từ 25-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Hình thái thời tiết này dự kiến sẽ còn duy trì trong những ngày tới ở hai khu vực này.