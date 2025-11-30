Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
“Bà trùm nông sản” Viên Vibi khoe dáng với trang phục truyền thống Hàn Quốc

Cộng đồng trẻ

“Bà trùm nông sản” Viên Vibi khoe dáng với trang phục truyền thống Hàn Quốc

Giữa khung cảnh rực rỡ của mùa thu xứ Hàn, “bà trùm nông sản” Viên Vibi gây chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh diện trang phục truyền thống đầy tinh tế.

Thiên Anh
Giữa khung cảnh rực rỡ của mùa thu xứ Hàn, “bà trùm nông sản” Viên Vibi khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi xuất hiện trong loạt ảnh diện trang phục truyền thống đầy tinh tế.
Giữa khung cảnh rực rỡ của mùa thu xứ Hàn, “bà trùm nông sản” Viên Vibi khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi xuất hiện trong loạt ảnh diện trang phục truyền thống đầy tinh tế.
Sắc vàng – đỏ của tán lá mùa thu hoà quyện cùng gam hồng pastel dịu dàng của bộ hanbok, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, thơ mộng như bước ra từ một bộ phim cổ trang.
Sắc vàng – đỏ của tán lá mùa thu hoà quyện cùng gam hồng pastel dịu dàng của bộ hanbok, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, thơ mộng như bước ra từ một bộ phim cổ trang.
Trong bộ hanbok hồng thanh lịch, Viên Vibi khoe trọn nét đẹp đằm thắm của mình. Làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh nắng dịu, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ dịu dàng khiến gương mặt càng thêm cuốn hút.
Trong bộ hanbok hồng thanh lịch, Viên Vibi khoe trọn nét đẹp đằm thắm của mình. Làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh nắng dịu, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ dịu dàng khiến gương mặt càng thêm cuốn hút.
Mái tóc được búi gọn theo phong cách truyền thống, điểm xuyết bằng phụ kiện ngọc trai và hoa nhỏ, giúp 'bà trùm nông sản' mang vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa thanh tao.
Mái tóc được búi gọn theo phong cách truyền thống, điểm xuyết bằng phụ kiện ngọc trai và hoa nhỏ, giúp 'bà trùm nông sản' mang vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa thanh tao.
Ở mỗi khung hình, Viên Vibi toát lên thần thái nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút: khi thì mỉm cười ngọt ngào, lúc lại e ấp giữa sắc lá vàng, hay xoay nhẹ tà váy bên cạnh cung điện cổ kính. Sự mềm mại của hanbok kết hợp với dáng vẻ uyển chuyển của cô tạo nên những tấm ảnh đẹp tựa tranh vẽ.
Ở mỗi khung hình, Viên Vibi toát lên thần thái nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút: khi thì mỉm cười ngọt ngào, lúc lại e ấp giữa sắc lá vàng, hay xoay nhẹ tà váy bên cạnh cung điện cổ kính. Sự mềm mại của hanbok kết hợp với dáng vẻ uyển chuyển của cô tạo nên những tấm ảnh đẹp tựa tranh vẽ.
Bộ hanbok Viên Vibi lựa chọn có thiết kế cầu kỳ với tà váy xếp lớp, tay áo rộng mềm mại, điểm xuyết hoa văn nhỏ màu vàng nhạt rất tinh tế. Phối cùng đó là thắt lưng truyền thống và phụ kiện cài tóc công phu, giúp cô tôn lên vẻ thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn giữ được sự thuần khiết đặc trưng của trang phục truyền thống Hàn Quốc.
Bộ hanbok Viên Vibi lựa chọn có thiết kế cầu kỳ với tà váy xếp lớp, tay áo rộng mềm mại, điểm xuyết hoa văn nhỏ màu vàng nhạt rất tinh tế. Phối cùng đó là thắt lưng truyền thống và phụ kiện cài tóc công phu, giúp cô tôn lên vẻ thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn giữ được sự thuần khiết đặc trưng của trang phục truyền thống Hàn Quốc.
Dưới ánh nắng mùa thu, từng lớp vải óng ánh như phủ thêm sắc vàng, khiến hình ảnh của Viên Vibi trở nên kiêu sa và nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên rực rỡ.
Dưới ánh nắng mùa thu, từng lớp vải óng ánh như phủ thêm sắc vàng, khiến hình ảnh của Viên Vibi trở nên kiêu sa và nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên rực rỡ.
Sau khi trở thành hiện tượng mạng nhờ các video nông nghiệp – ẩm thực và hành trình xây dựng thương hiệu nông sản chất lượng cao, Viên Vibi được cộng đồng yêu mến bởi hình ảnh giản dị, gần gũi nhưng vô cùng tài năng.
Sau khi trở thành hiện tượng mạng nhờ các video nông nghiệp – ẩm thực và hành trình xây dựng thương hiệu nông sản chất lượng cao, Viên Vibi được cộng đồng yêu mến bởi hình ảnh giản dị, gần gũi nhưng vô cùng tài năng.
Bên cạnh công việc kinh doanh, Viên Vibi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ bà con nông dân, chia sẻ kiến thức sản xuất – làm ăn bền vững. Cuộc sống của cô ngày càng sung túc và ổn định nhưng vẫn giữ phong cách sống chân chất, vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực.
Bên cạnh công việc kinh doanh, Viên Vibi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ bà con nông dân, chia sẻ kiến thức sản xuất – làm ăn bền vững. Cuộc sống của cô ngày càng sung túc và ổn định nhưng vẫn giữ phong cách sống chân chất, vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực.
Trên mạng xã hội, Viên Vibi thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, những chuyến du lịch khám phá văn hoá – ẩm thực mới. Loạt ảnh diện hanbok giữa mùa thu Hàn Quốc lần này cũng là một phần trong hành trình trải nghiệm của cô, cho thấy sự trưởng thành, tự tin và phong thái ngày càng cuốn hút.
Trên mạng xã hội, Viên Vibi thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, những chuyến du lịch khám phá văn hoá – ẩm thực mới. Loạt ảnh diện hanbok giữa mùa thu Hàn Quốc lần này cũng là một phần trong hành trình trải nghiệm của cô, cho thấy sự trưởng thành, tự tin và phong thái ngày càng cuốn hút.
Thiên Anh
#Viên Vibi trang phục truyền thống #Bà trùm nông sản nổi bật #Khung cảnh mùa thu Hàn Quốc #Ảnh thời trang truyền thống #Gây chú ý cộng đồng mạng #Viên Vibi

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT