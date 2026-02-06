Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Ba người tử vong nghi do ngạt khí than khi sưởi ấm

Phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong trong phòng ngủ, người dân xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã cấp báo chính quyền địa phương.

Hạo Nhiên

Ngày 6/2, thông tin từ UBND xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi người dân phát hiện 3 người tử vong bất thường tại nhà riêng.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, người dân xã Hồng Lộc bàng hoàng phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong tại phòng ngủ. Danh tính các nạn nhân được xác định, gồm: chị Nguyễn Thị V. (SN 1999), con gái của chị V. mới 2 ngày tuổi và chị Nguyễn Thị H. (SN 2002, em gái chị V.).

edit-ngatkhi-1770348376307646429774.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Hồng Lộc đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ có đặt một nồi than để sưởi ấm. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định, các nạn nhân nghi bị ngạt khí CO do sử dụng nồi than sưởi ấm trong phòng kín.

Được biết, chị V. vừa sinh con được 2 ngày tuổi và về nhà bố mẹ đẻ để nghỉ ngơi, chăm sóc em bé sơ sinh thì không may xảy ra sự việc đau lòng.

#Hà Tĩnh #tử vong #đốt than #sưởi ấm #ngạt khí

Bài liên quan

Sống Khỏe

8 người trong gia đình ngạt khí nghi do sử dụng máy phát điện

Lực lượng chức năng cùng người dân mở cửa phát hiện 8 người trong 1 gia đình bất tỉnh nghi do ngạt khí của máy phát điện.

Trên địa bàn xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ ngạt khí khi sử dụng máy phát điện khiến 8 người trong một gia đình bất tỉnh, được người dân và lực lượng chức năng phát hiện đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Nguyễn Quang L. (sinh năm 1989, trú thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) sử dụng máy phát điện qua đêm do khu vực sinh sống bị ngập lụt, mất điện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sử dụng máy phát điện gần phòng ngủ, hai vợ chồng ở Hà Tĩnh bị ngạt khí CO

Ngày 26/8, Trung tâm Y tế Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận cấp cứu hai vợ chồng bị ngộ độc khí CO do nổ máy phát điện trong nhà để sử dụng trong lúc mất điện.

Theo SKĐS, trước đó, khoảng 22h ngày 25/8, Hà Tĩnh mất điện do bão số 5. Để có điện sinh hoạt, gia đình ông T.H.A. (SN 1951, trú thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh) sử dụng máy phát điện. Sau đó cả gia đình ông A. gồm 3 người đi vào phòng ngủ.

Ông A. đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện/ Ảnh SKĐS

Ông A. đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện/ Ảnh SKĐS

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới