Ba người tử vong nghi do ngạt khí than khi sưởi ấm

Phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong trong phòng ngủ, người dân xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã cấp báo chính quyền địa phương.

Ngày 6/2, thông tin từ UBND xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi người dân phát hiện 3 người tử vong bất thường tại nhà riêng.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, người dân xã Hồng Lộc bàng hoàng phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong tại phòng ngủ. Danh tính các nạn nhân được xác định, gồm: chị Nguyễn Thị V. (SN 1999), con gái của chị V. mới 2 ngày tuổi và chị Nguyễn Thị H. (SN 2002, em gái chị V.).

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Nhận được tin báo, Công an xã Hồng Lộc đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ có đặt một nồi than để sưởi ấm. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định, các nạn nhân nghi bị ngạt khí CO do sử dụng nồi than sưởi ấm trong phòng kín.

Được biết, chị V. vừa sinh con được 2 ngày tuổi và về nhà bố mẹ đẻ để nghỉ ngơi, chăm sóc em bé sơ sinh thì không may xảy ra sự việc đau lòng.