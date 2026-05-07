Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Apple âm thầm 'gom sạch' RAM, flagship Android gặp khó

Apple đang âm thầm gom sạch bộ nhớ RAM DD5 khiến thị trường smartphone rung chuyển, đặc biệt là các mẫu flagship Android vốn phụ thuộc chi phí linh kiện.

Tuệ Minh

Khi thị trường smartphone toàn cầu đang đối mặt với những thách thức chưa từng có do vấn đề về bộ nhớ. Trong khi đó Apple vừa công bố một động thái mà hãng này đã âm thầm thực hiện lâu nay khiến tình cảnh này càng thêm hỗn loạn.

Apple đã gây bất ngờ trong cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây khi tuyên bố năng lực sản xuất chip tiên tiến của TSMC, chứ không phải bộ nhớ, mới là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến sản phẩm của họ.

a7c39add-97fd-4cec-aa3a-b2f04a5b5be2.png
Apple âm thầm mua gần như toàn bộ lượng RAM khiến các đối thủ Android gặp khó.

Theo ước tính, iPhone dự kiến sẽ tiêu thụ tới 2,4 exabyte bộ nhớ trong năm nay. Mặc dù vậy, công ty khẳng định không gặp khó khăn về bộ nhớ, trong khi gần như vẫn giữ nguyên mức giá cho các sản phẩm của mình, bất chấp các đối thủ phải tăng giá.

Tuyên bố này của Apple được xem như là một lời thách thức đối với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) từ Trung Quốc khi nhà sản xuất iPhone đang đe dọa thị phần của họ. Chiến lược này buộc các OEM Trung Quốc phải nhường chỗ trong phân khúc smartphone cao cấp.

Để tạo nền tảng cho tham vọng này, Apple được báo cáo đang tích cực mua "toàn bộ DRAM di động hiện có trên thị trường" nhằm ngăn chặn đối thủ cạnh tranh.

Hãng chứng khoán Daishin cũng đã xác nhận thông tin này khi cho biết Apple đang tích trữ bộ nhớ để bảo vệ mục tiêu xuất hàng của mình, đồng thời nâng mục tiêu xuất iPhone lên 240 triệu chiếc.

Một báo cáo gần đây cho biết, Apple đang cùng với Samsung "thống trị thị trường LPDDR" thông qua các thỏa thuận dài hạn với các nhà cung cấp bộ nhớ lớn. Trong khi đó, Apple cố gắng giữ giá sản phẩm ở mức thấp nhất có thể.

nhieu-nguoi-dung-thac-mac-ram-24-gb-co-can-thiet-khong-1709024353800-17090243540501335252121.jpg
Các mẫu smartphone Android với bộ nhớ RAM khủng sẽ vắng mặt trên thị trường.

Khi việc tăng giá trở nên không thể tránh khỏi, Apple dường như sẵn sàng hy sinh các phiên bản cơ bản, như trường hợp của Mac mini sử dụng chip M4, để duy trì giá ở phân khúc cao cấp.

Tình hình hiện tại đang trở nên khó khăn đối với các OEM Trung Quốc khi nhiều công ty phải đối mặt với chi phí nguyên vật liệu lên tới 917 USD cho các sản phẩm cao cấp thuộc phân khúc Ultra.

Theo nguồn tin từ Schrödinger, nhiều nhà sản xuất OEM Trung Quốc đang xem xét việc loại bỏ hoàn toàn các phiên bản Ultra, tạo ra một khoảng trống lớn cho Apple và một phần cho Samsung.

Với việc dòng iPhone 17 đã đạt 20 triệu lượt kích hoạt tại Trung Quốc, với khoảng 10 triệu lượt đến từ iPhone 17 Pro Max, tình hình càng trở nên rõ ràng: Các OEM Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với Apple ở phân khúc giá cao cấp hiện tại.

iPhone gập được dựng từ các tin đồn.
thanhnien.vn
Link bài gốc Copy link
https://thanhnien.vn/apple-am-tham-gom-sach-ram-flagship-android-gap-kho-18526050418515186.htm
#Bộ nhớ #flagship Android #Nguồn cung #iPhone

Bài liên quan

Số hóa - Xe

iPhone 15 bị khai tử vẫn tăng giá gây sốc

Dù đã ngừng sản xuất, iPhone 15 tại Việt Nam bất ngờ tăng giá mạnh, thậm chí vượt nhiều model mới và tiếp tục hút khách.

ip-2.png
Dù đã chính thức bị Apple ngừng sản xuất để nhường chỗ cho thế hệ mới, iPhone 15 tại thị trường Việt Nam lại đang tạo nên một nghịch lý hiếm thấy khi giá bán liên tục leo thang thay vì giảm sâu như quy luật thông thường của các sản phẩm công nghệ.
ip-1.png
Vào thời điểm cuối năm 2025, mẫu smartphone này từng ghi nhận mức giá thấp kỷ lục dưới 15 triệu đồng, nhưng chỉ sau vài tháng, thị trường đã đảo chiều khi giá bán tăng mạnh trở lại, khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi bất ngờ trước diễn biến trái ngược này.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Vì sao SSD dưới 1 TB bị 'ghẻ lạnh' trong khi RAM 8GB tăng trưởng mạnh?

Hãng Lexar tiết lộ bất ngờ khi SSD 256 GB và 512 GB chỉ bán được một phần rất nhỏ so với kỳ vọng, trong khi RAM 8 GB vẫn có lượng đặt hàng ổn định.

Theo khảo sát từ Lexar, người dùng ngày càng từ chối mua SSD dung lượng dưới 1 TB, trong khi RAM dung lượng thấp vẫn tiếp tục được chấp nhận rộng rãi, một xu hướng bất ngờ mà chính hãng cũng không lường trước.

Trong một cuộc phỏng vấn với Digital Foundry, bà Grace Su, Tổng giám đốc khu vực châu Âu của Lexar, tiết lộ xu hướng này sau khi hãng chuyển sang sản xuất các dòng RAM và SSD có mật độ bộ nhớ flash thấp hơn.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Giấc mơ RAM Trung Quốc giá rẻ chính thức tan vỡ

Giá RAM DDR5 của Trung Quốc đã ngang bằng thế giới, trong khi CXMT chỉ giảm giá DDR4 xuống một nửa, khiến hy vọng RAM giá rẻ cho người dùng tiêu tan.

ram-1.png
Vài tháng trước, RAM Trung Quốc từng được kỳ vọng sẽ mang đến lựa chọn giá rẻ cho người dùng toàn cầu.
ram-2.png
Tuy nhiên, giá DDR5 của KingBank dùng chip CXMT hiện đã ngang bằng Samsung, SK Hynix và Micron.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới