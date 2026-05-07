Apple âm thầm 'gom sạch' RAM, flagship Android gặp khó

Khi thị trường smartphone toàn cầu đang đối mặt với những thách thức chưa từng có do vấn đề về bộ nhớ. Trong khi đó Apple vừa công bố một động thái mà hãng này đã âm thầm thực hiện lâu nay khiến tình cảnh này càng thêm hỗn loạn.

Apple đã gây bất ngờ trong cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây khi tuyên bố năng lực sản xuất chip tiên tiến của TSMC, chứ không phải bộ nhớ, mới là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến sản phẩm của họ.

Apple âm thầm mua gần như toàn bộ lượng RAM khiến các đối thủ Android gặp khó.

Theo ước tính, iPhone dự kiến sẽ tiêu thụ tới 2,4 exabyte bộ nhớ trong năm nay. Mặc dù vậy, công ty khẳng định không gặp khó khăn về bộ nhớ, trong khi gần như vẫn giữ nguyên mức giá cho các sản phẩm của mình, bất chấp các đối thủ phải tăng giá.

Tuyên bố này của Apple được xem như là một lời thách thức đối với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) từ Trung Quốc khi nhà sản xuất iPhone đang đe dọa thị phần của họ. Chiến lược này buộc các OEM Trung Quốc phải nhường chỗ trong phân khúc smartphone cao cấp.

Để tạo nền tảng cho tham vọng này, Apple được báo cáo đang tích cực mua "toàn bộ DRAM di động hiện có trên thị trường" nhằm ngăn chặn đối thủ cạnh tranh.

Hãng chứng khoán Daishin cũng đã xác nhận thông tin này khi cho biết Apple đang tích trữ bộ nhớ để bảo vệ mục tiêu xuất hàng của mình, đồng thời nâng mục tiêu xuất iPhone lên 240 triệu chiếc.

Một báo cáo gần đây cho biết, Apple đang cùng với Samsung "thống trị thị trường LPDDR" thông qua các thỏa thuận dài hạn với các nhà cung cấp bộ nhớ lớn. Trong khi đó, Apple cố gắng giữ giá sản phẩm ở mức thấp nhất có thể.

Các mẫu smartphone Android với bộ nhớ RAM khủng sẽ vắng mặt trên thị trường.

Khi việc tăng giá trở nên không thể tránh khỏi, Apple dường như sẵn sàng hy sinh các phiên bản cơ bản, như trường hợp của Mac mini sử dụng chip M4, để duy trì giá ở phân khúc cao cấp.

Tình hình hiện tại đang trở nên khó khăn đối với các OEM Trung Quốc khi nhiều công ty phải đối mặt với chi phí nguyên vật liệu lên tới 917 USD cho các sản phẩm cao cấp thuộc phân khúc Ultra.

Theo nguồn tin từ Schrödinger, nhiều nhà sản xuất OEM Trung Quốc đang xem xét việc loại bỏ hoàn toàn các phiên bản Ultra, tạo ra một khoảng trống lớn cho Apple và một phần cho Samsung.

Với việc dòng iPhone 17 đã đạt 20 triệu lượt kích hoạt tại Trung Quốc, với khoảng 10 triệu lượt đến từ iPhone 17 Pro Max, tình hình càng trở nên rõ ràng: Các OEM Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với Apple ở phân khúc giá cao cấp hiện tại.