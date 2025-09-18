Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 8 với sức gió giật cấp 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa hôm nay (18/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag. Hồi 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão số 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15 - 20km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1h ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc, 117,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 115,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông.

Dự báo trong 48 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ. Đến 1h ngày 20/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ vĩ bắc, 114,5 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới được xác định là phía bắc vĩ tuyến 19 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 113 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông. Dự báo từ 48 đến 72 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có xu hướng suy yếu dần.

Về tác động trên biển, từ ngày 18/9, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5 - 4,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 7 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Bão Nongfa ngày 30/8 đổ bộ các tỉnh Trung Bộ với cấp 8 khiến nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt. Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 10 đến 12/2025, Biển Đông sẽ có số lượng bão, áp thấp nhiệt đới cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, trong đó gần 2 cơn đổ bộ).

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện