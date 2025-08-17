Áp thấp nhiệt đới đang hướng vào vịnh Bắc Bộ

Áp thấp nhiệt đới có cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Sáng 17/8, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 1h ngày 17/8, áp thấp nhiệt đới có cường độ cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 1h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 19,1 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông; trên đất liền phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 15km/h. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 21,1 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông; trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, 10-15km/h. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2,0-3,5m. Biển động mạnh.

Từ sáng ngày 18/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.