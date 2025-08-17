Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới đang hướng vào vịnh Bắc Bộ

Áp thấp nhiệt đới có cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Hạo Nhiên

Sáng 17/8, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 1h ngày 17/8, áp thấp nhiệt đới có cường độ cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 1h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 19,1 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông; trên đất liền phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 15km/h. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

atnd-17-08.jpg
Hướng đi của áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 21,1 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông; trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, 10-15km/h. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2,0-3,5m. Biển động mạnh.

Từ sáng ngày 18/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

#Áp thấp #nhiệt đới #Biển đông #Vịnh Bắc Bộ #Di chuyển #Tây Bắc

Bài liên quan

Xã hội

Thời tiết ngày 16/8, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiều khu vực trên cả nước nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, gây ngập úng cục bộ.

Theo dự báo thời tiết, trong đêm qua và sáng sớm nay (16/8), miền Bắc, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

anh-chup-man-hinh-2025-08-16-luc-081757.png
Xem chi tiết

Tri thức Cuộc sống Daily News

Tin tức 24h: Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, thời tiết xấu cả đất liền và vùng biển nước ta những ngày tới

Sáng 15/8, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển Đông, dự báo có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Thời tiết xấu trên cả đất liền và vùng biển nước ta những ngày tới.

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, thời tiết xấu cả đất liền và vùng biển nước ta những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong đêm nay hoặc ngày mai.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 15/8: Miền Bắc mưa lớn, nguy cơ kích hoạt lũ quét

Dự báo thời tiết 15/8, miền Bắc, Thanh Hóa xuất hiện mưa lớn ở nhiều nơi, nguy cơ kích hoạt lũ quét ở vùng núi. Trung và Nam Bộ mưa to cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (15/8), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 3h sáng nay có nơi trên 90mm như: trạm Khuôn Hà (Tuyên Quang) 115.4mm, trạm Lãng Ngâm (Bắc Ninh) 103.2mm, trạm Hiền Trung (Thanh Hóa) 98mm, trạm Nghiên Loan (Thái Nguyên) 95.8mm, trạm Nam Dông (Lâm Đồng) 141.2mm,…

Dự báo, từ sáng sớm đến trưa nay, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới