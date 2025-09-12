Hà Nội

Ảnh hiếm hé lộ phong tục thần bí của người Ainu thờ gấu thiêng

Kho tri thức

Ảnh hiếm hé lộ phong tục thần bí của người Ainu thờ gấu thiêng

Người Ainu - bộ tộc bản địa Nhật Bản - có tục lệ thờ cúng loài gấu. Họ coi gấu là vị thần tối cao, là thủ lĩnh của các vị thần.

Tâm Anh (theo Vintag)
Người Ainu sống chủ yếu ở Hokkaido, một phần quần đảo Kuril và Sakhalin của Nhật Bản. Cuộc sống của họ khiến nhiều người tò mò, bao gồm tục lệ thờ cúng loài gấu.
Theo quan niệm của người Ainu, Thần núi Chira-Mante-Kamui đã mượn thân xác con gấu đực để "đến thăm" mặt đất và con người. Họ coi gấu là vị thần tối cao, là thủ lĩnh của các vị thần và tổ tiên của nhân loại.
Các vị thần của bộ tộc Ainu xem con người bình đẳng. Do đó, các vị thần đã tặng lại xác thịt, lớp da của mình như một phần thưởng cho con người.
Hành động giết gấu của con người được cho là để giải phóng vị thần thoát khỏi xác thịt trần thế và siêu thoát, sớm trở về với thế giới linh thiêng của họ.
Khi bắt được một con gấu con trên núi, người Ainu sẽ đem về làng nuôi dưỡng, cho ăn thức ăn giống con người. Khi nó được 2 - 3 tuổi, họ sẽ tổ chức lễ hội với tên gọi "Gấu" hay Iomante hoặc Kumamatsuri.
Lễ hội này thường diễn ra vào giữa mùa Đông khi lớp lông của gấu dày nhất và thịt béo nhất.
Nghi lễ sẽ bắt đầu khi con gấu được mang ra và đặt giữa bàn thờ với “cửa thần”.
Người Ainu sẽ giết nó bằng mũi tên cứng hay một khúc gỗ rồi đặt nó trước bàn thờ. Kế đến, họ sẽ nhảy múa xung quanh.
Thời gian diễn ra nghi lễ kéo dài suốt 3 ngày đêm. Đêm đầu tiên là quan trọng nhất và được gọi là Keo-mante, có nghĩa là gửi xác đi. Phần não, lưỡi và mắt của con gấu được loại bỏ và thay thế bằng hoa.
Nghi lễ này được thực hiện vào đúng nửa đêm nhằm giúp linh hồn của vị thần dễ dàng trở về với vùng đất của thần linh.
Tâm Anh (theo Vintag)
