Quân sự - Thế giới

Anh giới thiệu hệ thống phóng mô-đun triển khai 10 UAV cùng lúc

HAL10 là bệ phóng máy bay không người lái thế hệ mới, có khả năng phóng đồng thời tới 10 máy bay không người lái ISSOS WASP.

Tuệ Minh
Công ty ISS Aerospace của Anh đang thúc đẩy các khái niệm triển khai máy bay không người lái nhanh chóng với sản phẩm HAL10, một bệ phóng dạng mô-đun được thiết kế để phóng tối đa 10 máy bay không người lái liên tiếp trong thời gian ngắn.
HAL10 cung cấp khả năng nhân lực vượt trội bằng cách cho phép triển khai tập trung, lặp lại và tự động nhiều thiết bị UAS từ một hệ thống phóng duy nhất. Mô-đun và sẵn sàng cho tích hợp liền mạch vào kiến ​​trúc hệ thống không người lái rộng hơn và hỗ trợ nhiều nền tảng UAS đang phát triển, bao gồm cả WASP.
Hệ thống phóng có thiết kế dạng băng cassette với 10 khoang bên trong được bố trí thành hai hàng, mỗi hàng năm khoang, giúp giữ an toàn cho máy bay không người lái bên trong hệ thống cho đến khi phóng.
Với trọng lượng 555 kg (1.224 pound), hệ thống này có thể được triển khai trên các công trình cố định, căn cứ tiền phương hoặc nền tảng di động, tùy thuộc vào nhu cầu nhiệm vụ.
Ngoài chức năng triển khai, HAL10 được thiết kế để hỗ trợ các nhiệm vụ phòng thủ và tấn công. Nó có thể phóng các tên lửa đánh chặn hoặc các phương tiện chống máy bay không người lái để phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không của đối phương.
Theo công ty, bệ phóng này tương thích với ISSOS WASP, một loại máy bay không người lái cỡ trung sử dụng động cơ tên lửa. Chiếc máy bay này nặng 2,8 kg (6,2 pound) và có thể mang tải trọng tối đa 1 kg (2,2 pound).
WASP có thể đạt tầm bay lên tới 45 km (28 dặm) và duy trì trên không trong 22 phút, và lên đến 30 phút nếu không mang theo tải trọng. Nó được thiết kế cho các hoạt động tác chiến theo đàn, thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát, cũng như các vai trò chống máy bay không người lái.
Sự kết hợp giữa bệ phóng và máy bay không người lái nhằm mục đích cung cấp cho lực lượng khả năng phản ứng nhanh, hỗ trợ phạm vi bao phủ trên không rộng hơn, thu thập thông tin tình báo nhanh hơn và khả năng tấn công dồn dập vào các khu vực mục tiêu khi cần thiết.
Với kiến ​​trúc bán tự động và khả năng hoạt động theo đàn tùy chọn, WASP rất phù hợp cho các hoạt động triển khai cần tốc độ cao, các hoạt động bay lượn kéo dài và đảm bảo an ninh không phận nhiều lớp.
Được phóng từ ống để triển khai nhanh chóng từ các vị trí chật hẹp hoặc xa xôi, với khả năng bán tự động và sẵn sàng kết nối mạng.
Khi ở trên không, WASP cung cấp khả năng nhận thức tình huống theo thời gian thực với khả năng bay lượn liên tục và truyền dữ liệu trực tiếp đến người điều khiển.
WASP được thiết kế để hoạt động linh hoạt, với khoang chứa tải trọng dạng mô-đun có khả năng hỗ trợ nhiều cấu hình khác nhau tùy thuộc vào nhiệm vụ. Khung máy bay khí động học, kết hợp với khả năng phóng bằng tên lửa, cho phép nhanh chóng đạt đến độ cao cần thiết trước khi chuyển sang giai đoạn bay ổn định.
HAL10 cũng được thiết kế để hoạt động trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt, từ -32 độ C đến 45 độ C. Với bệ phóng có thể triển khai đồng loạt này, ISS Aerospace cho rằng nó nhanh chóng giúp thiết lập một phạm vi kiểm soát rộng lớn do nhiều drone WASP mang lại đồng thời.
