Ăn đủ mà vẫn thiếu chất, sự thật ít ai để ý trong bữa ăn

Loại rau giá rẻ chứa nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe Vitamin C là một trong những vi chất dinh dưỡng quan trọng nhất đối với cơ thể con người. Nó không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa mà còn hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, hấp thụ sắt và duy trì làn da khỏe mạnh.

Thay vì chỉ tìm đến trái cây như cam, chanh hay dâu tây để bổ sung vitamin C, bạn có thể tận dụng nguồn vitamin C dồi dào từ các loại rau xanh vừa rẻ tiền vừa dễ tìm. Dưới đây là danh sách các loại rau quen thuộc, giá thành hợp lý nhưng lại chứa một lượng lớn vitamin C mà có thể bạn chưa biết.

Ớt chuông: Ớt chuông đỏ chứa khoảng 127 mg vitamin C trên 100g – cao hơn cả cam (chỉ khoảng 53 mg/100g). Ớt chuông vàng và xanh cũng chứa lượng vitamin C khá cao, khoảng 80 – 100 mg/100g.