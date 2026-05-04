Á hậu Mariana Beckova trúng casting trực tiếp của Victoria's Secret

Không hài lòng với ánh hào quang là Á hậu quốc tế, Mariana Beckova muốn sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret.

Mariana Beckova đăng tải đoạn video đọc lá thư xác nhận cô đã vượt qua vòng sơ tuyển và được mời tham dự casting trực tiếp của Victoria’s Secret. Cô dừng lại vài giây, rồi nói: “Tôi muốn khóc”.
Một phản ứng ngắn, nhưng đủ cho thấy cô đang đứng trước ngưỡng cửa của giấc mơ. “Tôi đang cố gắng cho ước mơ có từ ngày bé”, Mariana chia sẻ.
Mariana Beckova không phải gương mặt xa lạ trong thế giới sắc đẹp.
Bước ra từ Miss Grand International 2022 với danh hiệu Á hậu 5, cô mang đầy đủ những tiêu chuẩn của người mẫu: Cao 1m82, gương mặt sáng, vóc dáng gợi cảm.
Nhưng hồ sơ của cô không dừng ở ngoại hình. Người đẹp Cộng hòa Séc tốt nghiệp ngành Tâm lý học trẻ em, từng có thời gian học tập tại New York (Mỹ).
Sau cuộc thi, Mariana không chọn cách phủ sóng dày đặc hay chạy theo các chiến dịch quảng cáo đại trà. Cô giữ nhịp sống chậm hơn, duy trì công việc huấn luyện viên yoga – một lựa chọn có phần đi ngược với quỹ đạo thường thấy của các á hậu quốc tế.
Trong khi đó, phía Victoria’s Secret chia sẻ video trong đó Adam Selman – Giám đốc Sáng tạo cấp cao nhấn mạnh, tiêu chí tuyển chọn không nằm ở kinh nghiệm, mà ở vẻ đẹp, sự tự tin và dấu ấn cá nhân. Ở điểm này, Mariana không đứng ngoài cuộc chơi.
Cô đang tập luyện, chuẩn bị để bước vào một hành trình mới.
Người đẹp đang chọn con đường khó, nhưng nếu thành công, cô sẽ là minh chứng cho việc không bao giờ có giới hạn nếu đủ nỗ lực.
Xem video: "Người mẫu nghiệp dư lên sàn diễn thời trang". Nguồn VTV
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Mariana Beckova)
