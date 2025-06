Bình Dương phát hiện hơn 11 tấn thực phẩm “quá đát”

Ngày 19/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện loạt biện pháp để kiểm soát thực phẩm giả, kém chất lượng. Công văn được gửi đến sở y tế các địa phương, Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố.

Trong đó, cơ quan của Bộ Y tế yêu cầu địa phương tăng cường quản lý sản phẩm tự công bố, đăng ký bản công bố; Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai hậu kiểm; Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng kiểm tra, hậu kiểm, phát hiện và xử lý kịp thời các sản phẩm giả, kém chất lượng.

Kho hàng trong đường dây sữa giả bị phát hiện ở Hà Nội. (Ảnh SGGP)

Các địa phương cũng cần hướng dẫn người dân phân biệt quảng cáo vi phạm (ví dụ: quảng cáo có bác sĩ, cam kết khỏi bệnh, thiếu dòng cảnh báo…); Rà soát các sàn thương mại điện tử, ứng dụng bán hàng, website… để gỡ bỏ các sản phẩm chưa công bố; Phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm quảng cáo sai phạm trên mạng xã hội.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 17/4/2025 về xử lý vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả.

Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm đưa ra kết luận về vụ việc sản xuất, buôn bán sữa giả nêu trên để thông tin cho người tiêu dùng và đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.