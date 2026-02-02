5 vị trí đặt cây trong nhà tưởng đẹp nhưng rước họa

Hà Nội

Nhiều vị trí trong nhà đặt cây tưởng như rất đẹp nhưng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vận khí của gia chủ nếu bố trí sai cách.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Không ít gia chủ thích đặt chậu cây lớn ngay cửa chính để tạo cảm giác xanh mát, chào đón. Trên thực tế, cửa ra vào là khu vực đi lại thường xuyên, cần sự thông thoáng và an toàn. Ảnh: Internet
Cây đặt chắn lối đi dễ khiến các thành viên trong gia đình vấp ngã, nhất là người già và trẻ nhỏ. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng đến sự thoải mái trong sinh hoạt và tâm trạng của các thành viên. Ảnh: Internet
Nhiều người thích đặt cây xanh trong phòng ngủ để tạo cảm giác thư giãn. Tuy nhiên, ban đêm cây xanh sẽ hấp thụ oxy và thải ra CO2, đặc biệt là với những loại cây lá rậm. Ảnh: Internet
Điều này có thể khiến không khí trong phòng ngột ngạt, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, gây đau đầu hoặc mệt mỏi khi thức dậy. Ảnh: 9X Garden
Ngoài ra, đất trồng cây còn dễ sinh nấm mốc, vi khuẩn, không phù hợp với không gian kín như phòng ngủ. Ảnh: Internet
Đặt cây xanh ngay cạnh bếp nấu tuy tạo cảm giác mềm mại cho không gian nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhất là với những loại cây khô, cây giả hoặc cây có nhiều lá mỏng. Ảnh: Tủ Bếp Thiên
Chưa kể, hơi nóng và dầu mỡ bám lâu ngày khiến cây nhanh héo, sinh mùi khó chịu, làm mất vệ sinh khu vực chế biến thức ăn. Ảnh: Vườn cây Việt
Một số người đặt cây xanh trong nhà vệ sinh với mong muốn khử mùi và tăng tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, môi trường thiếu sáng và độ ẩm cao khiến cây dễ bị thối rễ, sinh nấm mốc, từ đó làm không khí càng thêm ô nhiễm. Ảnh: Decox Design
Nếu muốn trang trí, chỉ nên chọn những loại cây chịu ẩm tốt và đặt ở vị trí có thông gió, ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Decox Design
Nhiều gia đình thích treo chậu cây hoặc đặt cây trên kệ cao sát trần để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, nếu không cố định chắc chắn, chậu cây có thể rơi xuống, gây nguy hiểm cho người bên dưới. Ảnh: Internet
Ngoài ra, việc tưới nước cho cây ở vị trí cao cũng dễ làm nước nhỏ giọt, ảnh hưởng đến đồ đạc và sàn nhà. Ảnh: Saigonhoa ﻿Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!
Ngoài ra, việc tưới nước cho cây ở vị trí cao cũng dễ làm nước nhỏ giọt, ảnh hưởng đến đồ đạc và sàn nhà. Ảnh: Saigonhoa
﻿Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!
