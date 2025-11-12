Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 thức uống giúp giải tỏa căng thẳng, thư giãn tinh thần

Sống Khỏe

5 thức uống giúp giải tỏa căng thẳng, thư giãn tinh thần

Cuối ngày dài căng thẳng, một ly đồ uống ấm có thể giúp thư giãn cơ thể, xua tan mệt mỏi và hỗ trợ giấc ngủ sâu, dễ chịu hơn.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cuối một ngày dài bận rộn, cơ thể và tâm trí thường căng thẳng, mệt mỏi. Chỉ một vài thay đổi nhỏ trong thói quen uống trước khi đi ngủ sẽ giúp giảm lo âu, thư giãn thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ảnh minh hoạ
Cuối một ngày dài bận rộn, cơ thể và tâm trí thường căng thẳng, mệt mỏi. Chỉ một vài thay đổi nhỏ trong thói quen uống trước khi đi ngủ sẽ giúp giảm lo âu, thư giãn thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ảnh minh hoạ
Một trong những lựa chọn phổ biến là trà hoa cúc. Hợp chất apigenin trong hoa cúc có khả năng làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và an thần. Ảnh minh hoạ
Một trong những lựa chọn phổ biến là trà hoa cúc. Hợp chất apigenin trong hoa cúc có khả năng làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và an thần. Ảnh minh hoạ
Một tách trà ấm không chỉ mang đến hương thơm dễ chịu, giúp thư giãn cơ mặt và giảm đau đầu, mà còn hỗ trợ tiêu hóa sau bữa tối. Khi pha trà, để lá hoa ngấm khoảng 5–7 phút, bạn có thể thêm chút mật ong hoặc lát cam khô để tăng hương vị và hiệu quả. Ảnh minh hoạ
Một tách trà ấm không chỉ mang đến hương thơm dễ chịu, giúp thư giãn cơ mặt và giảm đau đầu, mà còn hỗ trợ tiêu hóa sau bữa tối. Khi pha trà, để lá hoa ngấm khoảng 5–7 phút, bạn có thể thêm chút mật ong hoặc lát cam khô để tăng hương vị và hiệu quả. Ảnh minh hoạ
Nước ép cherry là bí quyết tự nhiên cho giấc ngủ sâu. Cherry chứa melatonin hormone điều hòa chu kỳ ngủ giúp giảm trằn trọc và tăng thời gian ngủ sâu. Ảnh minh họa
Nước ép cherry là bí quyết tự nhiên cho giấc ngủ sâu. Cherry chứa melatonin hormone điều hòa chu kỳ ngủ giúp giảm trằn trọc và tăng thời gian ngủ sâu. Ảnh minh họa
Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong cherry còn hỗ trợ phục hồi cơ thể sau một ngày dài hoạt động, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch. Uống một ly nước ép cherry trước khi đi ngủ khoảng 30 phút là thời điểm thích hợp nhất. Ảnh minh hoạ
Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong cherry còn hỗ trợ phục hồi cơ thể sau một ngày dài hoạt động, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch. Uống một ly nước ép cherry trước khi đi ngủ khoảng 30 phút là thời điểm thích hợp nhất. Ảnh minh hoạ
Sữa ấm cũng là một thức uống đơn giản nhưng hiệu quả. Trong sữa có tryptophan – axit amin tiền chất của serotonin và melatonin giúp điều hòa tâm trạng, hỗ trợ giấc ngủ sâu. Ảnh minh hoạ
Sữa ấm cũng là một thức uống đơn giản nhưng hiệu quả. Trong sữa có tryptophan – axit amin tiền chất của serotonin và melatonin giúp điều hòa tâm trạng, hỗ trợ giấc ngủ sâu. Ảnh minh hoạ
Uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ giúp cơ bắp thư giãn, giảm mệt mỏi và dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Với những người không uống sữa bò, sữa hạnh nhân hoặc sữa yến mạch là lựa chọn thay thế lành mạnh, dễ tiêu hóa. Ảnh minh hoạ
Uống một cốc sữa ấm trước khi đi ngủ giúp cơ bắp thư giãn, giảm mệt mỏi và dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Với những người không uống sữa bò, sữa hạnh nhân hoặc sữa yến mạch là lựa chọn thay thế lành mạnh, dễ tiêu hóa. Ảnh minh hoạ
Nếu muốn vừa thư giãn vừa cảm nhận hương thơm mát, trà bạc hà là gợi ý lý tưởng. Menthol trong lá bạc hà có tác dụng làm dịu thần kinh, giảm căng cơ, cải thiện lưu thông máu và giảm đau đầu. Ảnh minh hoạ
Nếu muốn vừa thư giãn vừa cảm nhận hương thơm mát, trà bạc hà là gợi ý lý tưởng. Menthol trong lá bạc hà có tác dụng làm dịu thần kinh, giảm căng cơ, cải thiện lưu thông máu và giảm đau đầu. Ảnh minh hoạ
Trà bạc hà đặc biệt phù hợp với người làm việc nhiều giờ trước máy tính, giúp đầu óc tỉnh táo mà không gây khó ngủ như cà phê. Ảnh minh hoạ
Trà bạc hà đặc biệt phù hợp với người làm việc nhiều giờ trước máy tính, giúp đầu óc tỉnh táo mà không gây khó ngủ như cà phê. Ảnh minh hoạ
Một thức uống khác vừa đơn giản vừa hiệu quả là nước chanh mật ong ấm. Vitamin C trong chanh kết hợp với enzym tự nhiên trong mật ong giúp giảm hormone căng thẳng cortisol, thanh lọc cơ thể và cải thiện tâm trạng. Ảnh minh hoạ
Một thức uống khác vừa đơn giản vừa hiệu quả là nước chanh mật ong ấm. Vitamin C trong chanh kết hợp với enzym tự nhiên trong mật ong giúp giảm hormone căng thẳng cortisol, thanh lọc cơ thể và cải thiện tâm trạng. Ảnh minh hoạ
Nước nên pha ở nhiệt độ khoảng 40–50 độ C để giữ nguyên dưỡng chất của mật ong, tránh dùng nước quá nóng. Ảnh minh hoạ
Nước nên pha ở nhiệt độ khoảng 40–50 độ C để giữ nguyên dưỡng chất của mật ong, tránh dùng nước quá nóng. Ảnh minh hoạ
Để đạt hiệu quả tối ưu, bên cạnh việc chọn đồ uống phù hợp, bạn nên hạn chế caffeine và đồ uống có cồn vào buổi tối. Tạo không gian yên tĩnh, nghe nhạc nhẹ, đọc vài trang sách hoặc thực hành vài phút hít thở sâu sẽ giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn nhanh hơn. Ảnh minh hoạ
Để đạt hiệu quả tối ưu, bên cạnh việc chọn đồ uống phù hợp, bạn nên hạn chế caffeine và đồ uống có cồn vào buổi tối. Tạo không gian yên tĩnh, nghe nhạc nhẹ, đọc vài trang sách hoặc thực hành vài phút hít thở sâu sẽ giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn nhanh hơn. Ảnh minh hoạ
Vân Giang (Tổng hợp)
#Thức uống giúp thư giãn #Trà hoa cúc giảm căng thẳng #Nước ép cherry hỗ trợ giấc ngủ #Sữa ấm và các loại thay thế #Trà bạc hà giảm đau đầu #Nước chanh mật ong thư giãn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT