Bất động sản

5 loại cây trồng cuối năm giúp chiêu tài lộc

Không chỉ giúp không gian thêm sinh động, một số loại cây trồng cuối năm còn được tin rằng có khả năng chiêu tài lộc, mang đến may mắn trong năm mới.

Kim tiền là một trong những loại cây phong thủy phổ biến nhất vào dịp cuối năm. Với tán lá xanh đậm, dày và bóng, cây kim tiền tượng trưng cho sự giàu sang, thịnh vượng và ổn định tài chính. Ảnh: Yêu cây
Đặc biệt, cây sinh trưởng mạnh mẽ, ít rụng lá được xem là dấu hiệu của nguồn năng lượng tích cực, thích hợp đặt ở phòng khách, sảnh ra vào hoặc văn phòng làm việc. Ảnh: Internet
Hồng phát lộc hay thường gọi vạn lộc lá đỏ, được xem là mang lại điềm lành, công danh và sự nghiệp đều thăng tiến cho gia chủ. Ảnh: Cây cảnh miền Bắc
Đặt cây hồng phát lộc trong nhà giúp không gian có điểm nhấn về màu sắc, thu hút thêm năng lượng tích cực cho ngôi nhà dịp năm mới. Ảnh: Internet
Cây ngọc bích lá nhỏ, hình đồng xu tượng trưng cho nguồn tài chính dồi dào. Ảnh: Internet
Lá cây mọng xanh mướt chủ về sự sung túc và tài chính viên mãn của chủ nhân. Ảnh: Sfram
Cây thuộc họ tre trúc là lựa chọn tốt cho gia chủ để chiêu tài lộc trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Internet
Tre tượng trưng cho sự phú quý và sung túc. Trong khi đó, trúc đồng âm với từ chúc mang ý nghĩa là lời chúc tốt đẹp. Ảnh: Cayxanhdothi
Những chậu quất sai quả, lá xanh mướt, quả chín vàng cam rực rỡ tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy và viên mãn. Ảnh: Daidoanket
Theo quan niệm phong thủy, cây quất có đủ lá, hoa, quả thể hiện sự trọn vẹn, báo hiệu một năm mới dồi dào tài lộc và hạnh phúc. Ảnh: Dân Việt
﻿Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Cây phong thủy cuối năm #Chiêu tài lộc và may mắn #Cây kim tiền và thịnh vượng #Cây hồng phát lộc và sự nghiệp #Cây ngọc bích tượng trưng tài chính #Cây tre trúc phú quý

