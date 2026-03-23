Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 loại cây nhỏ dễ trồng hút tài lộc vào nhà

Kinh doanh - Địa ốc

Nhiều loại cây nhỏ vừa dễ trồng trong nhà, vừa được giới chơi cây ưa chuộng nhờ ý nghĩa tốt lành.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Với tán lá xòe rộng, xanh tốt quanh năm, cây ngũ gia bì tượng trưng cho việc “giữ của, đón lộc”. Ảnh: Vietnamnet
Theo quan niệm dân gian, ngũ gia bì có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại sự ổn định và bình an cho gia chủ. Ảnh: Loving Tree
Đây cũng là loại cây dễ chăm sóc, thích hợp với môi trường bán râm, có thể đặt ở phòng khách hoặc ban công để tạo điểm nhấn xanh mát. Ảnh: MOW Garden
Đúng như tên gọi, cây phát lộc gắn liền với ý nghĩa sinh sôi, phát triển và tài lộc dồi dào. Ảnh: Viettera
Trong văn hóa Á Đông, đặt một bình phát lộc trong nhà được ví như “gieo mầm” cho sự may mắn và phú quý. Ảnh: Cây cảnh Sài Gòn
Cây kim ngân là lựa chọn quen thuộc của giới kinh doanh nhờ ý nghĩa “tiền vào như nước”. Ảnh: Cleanipedia
Với thân cây thường được tết lại chắc chắn, tượng trưng cho sự bền vững và phát triển lâu dài, kim ngân mang đến cảm giác vững chãi, thịnh đạt. Ảnh: MOW Garden
Cây lan ý với hoa trắng vươn cao như cánh buồm, tượng trưng cho sự thuận lợi và suôn sẻ trong cuộc sống. Ảnh: Vietnamnet
Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy tích cực, lan ý còn nổi bật với khả năng lọc không khí và hút ẩm tốt. Cây thích hợp đặt trong phòng khách, phòng ngủ hoặc những không gian có ánh sáng nhẹ. Ảnh: Space T
Rau má cảnh (còn được gọi là cây đồng tiền) có lá tròn nhỏ xinh như những đồng xu. Hình dáng này khiến nhiều người tin rằng cây tượng trưng cho tiền bạc sinh sôi, cuộc sống đủ đầy. Ảnh: Blog Klpt
Rau má cảnh dễ trồng, phù hợp với khí hậu nóng ẩm, có thể phát triển nhanh trong môi trường ẩm. Ảnh: Vườn Bách Thảo
Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi Tết. Nguồn: VTV24
Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT