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Doanh nghiệp

40 ngày, gần 8.000 km cùng VinFast VF 7: Nữ chủ xe Hải Phòng khẳng định xe điện có thể chinh phục những cung đường xa nhất

Hành trình 40 ngày một mình cầm lái VinFast VF 7, đi qua 29 tỉnh, thành, gần 8.000 km và ghé thăm 368 địa danh của chị Hương Giang.

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Chị Hương Giang đã cùng chiếc VF 7 chinh phục nhiều cung đường đẹp trên dải đất chữ S.

Mong muốn thử thách xe điện trên cung đường khó đi nhất

- Hành trình xuyên Việt của chị đang thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe những ngày gần đây. Chị có thể chia sẻ điều gì đã thôi thúc chị thực hiện chuyến đi ấn tượng này?

Tôi luôn mong muốn đi đến những vùng xa xôi nhất, những cung đường mà nhiều người cho là khó đi nhất. Đặc biệt, tôi muốn tự mình trải nghiệm xem xe điện có thực sự an toàn và có thể đồng hành cùng mình từ đầu đến cuối hay không. Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi khi thực hiện hành trình cùng chiếc VF 7.

- Sau khi hoàn thành chuyến đi, ở góc độ cá nhân, chị đang có cảm xúc như thế nào?

Với tôi, hành trình có thể gói gọn trong hai từ “an toàn”. An toàn cho bản thân, cho chiếc xe đồng hành, cho sức khỏe và cả cảm xúc của mình.

Hành trình của tôi kéo dài 40 ngày với quãng đường gần 8.000 km. Trước đây, tôi từng thực hiện nhiều chuyến đi ngắn ngày hơn bằng xe xăng, xe dầu nhưng lại không có được thể trạng tốt như lần này. Tất cả là nhờ chiếc xe điện vận hành quá nhẹ nhàng, êm ái, mang đến cảm giác rất nhàn cho người lái.

Trong chặng cuối của chuyến đi, tôi chạy liên tục từ Huế ra Hà Nội, quãng đường hơn 700 km nhưng vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Nếu đi bằng xe xăng hoặc xe dầu, chắc chắn tôi không thể giữ được thể trạng tốt như vậy.

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Chị Giang đánh giá lái VinFast VF 7 “cực nhàn”, thoải mái và tập trung suốt chuyến đi.

- Cụ thể, chiếc VinFast VF 7 đã hỗ trợ chị ra sao trong suốt chuyến đi?

Tính năng mà tôi thích nhất là khả năng đổ đèo khi kích hoạt mức phanh tái sinh cao. Xe tự ghìm tốc độ như đi số thấp trên xe xăng nên tôi gần như không phải đạp phanh.

Thứ hai là khả năng tăng tốc rất nhanh, gần như không có độ trễ. Khi thấy khoảng trống an toàn, tôi chỉ cần nhấn ga là xe vọt lên ngay, không cần phải tính toán nhiều như khi lái xe xăng hay xe dầu.

Ngoài ra, VF 7 có khả năng cách âm khá tốt, dù di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau. Đây là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái và độ tập trung của người lái. Trước chuyến đi, tôi cũng đã chuẩn bị kỹ để chiếc xe vận hành an toàn nhất. Khi ngồi trong xe, tôi có cảm giác như đang ở trong một “phi thuyền”, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Và phải thừa nhận thêm, lái chiếc xe này thực sự rất nhàn. Tôi là phụ nữ, lại bị bệnh xương khớp hơn 20 năm, nhưng sau chuyến đi dài lại cảm thấy khỏe hơn trước khi lên đường.

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Nữ chủ xe check-in tại điểm cuối Mũi Cà Mau.

Nơi không có sóng điện thoại vẫn có trạm sạc

- Suốt hành trình xuyên Việt, chị có gặp khó khăn gì trong việc sạc xe không?

Hoàn toàn không. Trạm sạc hiện tại thật sự đã phủ khắp nơi. Thậm chí, tôi rất bất ngờ khi có đoạn đường dài gần 200 km không có nhà dân, không có phương tiện qua lại và thậm chí không có sóng điện thoại, nhưng tôi lại bắt gặp một trạm sạc lớn với 10 trụ sạc công suất 120 kW và 1 trụ sạc 250 kW nằm giữa núi rừng. Tôi cảm nhận được sự đầu tư và quan tâm rất lớn của VinFast dành cho khách hàng. Đây là điều mà không phải hãng xe nào cũng làm được.

- Sau chuyến đi này, chị đã có kế hoạch cho những hành trình tiếp theo chưa?

Có chứ, vì tôi là người “nghiện xê dịch”, mê đi phượt bằng xe điện. Thú thực là vừa về đến nhà, tôi đã nhớ những cung đường mình đi qua.

Hành trình tiếp theo của tôi là cung tuần tra biên giới khu vực Mộc Châu và biên giới Lào trong khoảng một tuần. Sau đó sẽ là chuyến khám phá Tây Bắc kéo dài từ 15-20 ngày.

- Chị có cho rằng mình là “thiểu số” khi lựa chọn xe điện là bạn đồng hành trong những chuyến đi dài như vậy?

Có thể thời gian đầu thì đúng, nhưng hiện tại thì hoàn toàn ngược lại. Theo tôi, xu hướng xuyên Việt bằng xe điện đã phát triển rất mạnh trong khoảng hai năm trở lại đây.

Ngoài lý do về hạ tầng, một động lực lớn khác là đi du lịch bằng xe điện gần như... không mất gì. Anh em trong cộng đồng xe điện thường đùa rằng VinFast “quá chiều khách” khi miễn phí tiền sạc. Khoản tiền tiết kiệm được đó giúp chúng tôi có thêm ngân sách cho ăn uống, lưu trú và trải nghiệm trên hành trình. Chính điều đó đã khiến những người mê xê dịch như chúng tôi muốn đi nhiều hơn.

Bây giờ đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp cộng đồng người dùng xe điện. Tôi tin rằng xe điện đã và đang trở thành lựa chọn tất yếu của nhiều người dùng.

- Từ góc độ một chủ xe “kỳ cựu”, chị có thông điệp nào gửi gắm tới những người vẫn còn e ngại việc cầm lái đi xa hoặc còn băn khoăn về khả năng chinh phục những hành trình dài bằng xe điện?

Qua chuyến đi này, tôi muốn khẳng định rằng, ngay cả một phụ nữ trung niên, có bệnh xương khớp nặng như tôi vẫn có thể một mình thực hiện hành trình dài và xử lý mọi tình huống trên đường. Vì vậy, mọi người đừng ngần ngại, hãy cứ lên xe và bắt đầu chuyến đi của mình. Những cảm xúc mà xe điện mang lại thực sự thăng hoa hơn rất nhiều so với xe xăng hay xe dầu.

- Xin cảm ơn chị về những chia sẻ thú vị. Chúc chị sẽ tiếp tục có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ cùng chiếc VinFast VF 7!

#Hành trình xuyên Việt bằng xe điện #Trải nghiệm xe điện VinFast VF 7 #An toàn và thoải mái khi lái xe điện #Hạ tầng trạm sạc rộng khắp #Khả năng chinh phục hành trình dài

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