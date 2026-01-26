Hà Nội

Chính trị

Những ủy viên Trung ương khóa 14 thuộc thế hệ 8X

Trong 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 có 87 người lần đầu trúng cử (71 chính thức và 16 dự khuyết), đặc biệt có những ủy viên thuộc thế hệ 8X.

Người trẻ tuổi nhất trong số 180 ủy viên chính thức là bà Tôn Ngọc Hạnh và cũng là người duy nhất thuộc thế hệ 8X, còn ông Nguyễn Minh Triết là ủy viên dự khuyết trẻ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Bà Tôn Ngọc Hạnh sinh năm 1980, là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đến từ quê hương TPHCM. Bà có trình độ thạc sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng).

4-x.jpg
Bà Tôn Ngọc Hạnh, 46 tuổi, là ủy viên chính thức trẻ nhất

Bà Hạnh có thời gian dài gắn bó với công tác Đoàn và từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước (cũ), ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chuyên trách, đại biểu Quốc hội khóa 14, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Năm 2019, bà làm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước (cũ) và sau đó giữ chức Bí thư Thành ủy Đồng Xoài (cũ).

Tháng 1/2021, bà được bầu làm ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, sau đó đảm nhiệm chức Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đến tháng 11/2024, bà làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi Bình Phước sáp nhập với tỉnh Đồng Nai, bà làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai từ tháng 7/2025.

Ông Nguyễn Minh Triết sinh năm 1988, là Phó bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, quê tỉnh Cà Mau, trình độ tiến sĩ.

Ông trở thành gương mặt trẻ nhất trong Ban chấp hành Trung ương khóa 14 khi được bầu làm ủy viên dự khuyết ở tuổi 38.

4x-1.jpg
Ông Nguyễn Minh Triết, 38 tuổi, Bí thư Trung ương Đoàn, là ủy viên dự khuyết trẻ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Ảnh: Báo Tiền Phong

Ông Nguyễn Minh Triết trưởng thành từ công tác Đoàn và từng có 2 năm gắn bó với tỉnh Bình Định (cũ) trên cương vị Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định.

Từ năm 2016-2021, ông là ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên trường học, đồng thời đảm nhiệm các vị trí Phó chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 10/2021, ông được bầu làm Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn và sau đó giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 8/2025, ông được chỉ định làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Nhiều ủy viên dự khuyết thuộc thế hệ 8X

Trong nhóm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 còn có nhiều gương mặt trẻ thuộc thế hệ 8X, trong đó có 5 người sinh năm 1983.

Cụ thể, 4 gương mặt mới gồm: Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh; ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Huy Dũng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) Trần Quân.

Ngoài ra, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng cũng sinh năm 1983 nhưng ông đã là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ khóa 13.

5 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 sinh năm 1980 gồm: ông Nguyễn Hải Anh - Phó tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa; Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy và ông U Huấn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi.

71 ủy viên Trung ương Đảng khóa 14 lần đầu trúng cử

1. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng

2. Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

3. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng

4. Ông Đặng Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

5. Ông Đoàn Anh Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6. Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

7. Ông Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

8. Trung tướng Lê Ngọc Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng

9. Bà Trần Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

11. Ông Phan Chí Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

12. Ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

13. Ông Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

14. Trung tướng Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng

15. Trung tướng Vũ Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

16. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

17. Ông Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

18. Ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

19. Ông Trịnh Mạnh Linh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

20. Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

21. Ông Lê Văn Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

22. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM

23. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính

24. Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

25. Trung tướng La Công Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng

26. Ông Hoàng Minh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

27. Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

28. Ông Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

29. Ông Đinh Hữu Thành - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

30. Trung tướng Tào Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

31. Trung tướng Lê Xuân Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

32. Thiếu tướng Lê Xuân Thuân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

33. Ông Nguyễn Huy Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng VKSND Tối cao

34. Ông Đặng Khánh Toàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

35. Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

36. Bà Nguyễn Hải Trâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TAND Tối cao

37. Ông Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

38. Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

39. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

40. Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

41. Ông Dương Trung Ý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

42. Bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

43. Ông Phan Thăng An - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

44. Ông Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

45. Ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

46. Ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Quảng Ninh

47. Ông Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

48. Ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

49. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

50. Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

51. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

52. Ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

53. Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

54. Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

55. Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ TPHCM

56. Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM

57. Ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

58. Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

59. Ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Sơn La

60. Ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

61. Ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

62. Ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

63. Ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

64. Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

65. Ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

66. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế

67. Ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

68. Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

69. Ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

70. Ông Vũ Hồng Văn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Đồng Nai

71. Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long

16 ủy viên dự khuyết Trung ương khóa 14 lần đầu trúng cử

1. Đại tá Nguyễn Hải Anh - Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

4. Ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

5. Ông Bùi Quốc Dũng - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

6. Ông Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

7. Ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

8. Ông Lê Hải Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

9. Ông Đỗ Hữu Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

10. Ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

11. Ông Bùi Hoàng Phương - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

12. Ông Trần Quân - Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

13. Ông Trần Đăng Quỳnh - Trợ lý Tổng Bí thư

14. Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

15. Ông Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

16. Ông Bùi Anh Tuấn - Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

