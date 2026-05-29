Chuyên gia sản khoa hơn 30 năm đồng hành cùng mẹ và bé

Hơn 30 năm gắn bó với lĩnh vực Sản phụ khoa, TS.BS Võ Văn Đức không chỉ trực tiếp theo dõi, điều trị cho nhiều thai phụ có nguy cơ cao, mà còn tham gia đào tạo.

Với ông, phía sau mỗi tiếng khóc chào đời là áp lực của những quyết định chuyên môn đôi khi phải đưa ra chỉ trong vài phút để bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé.

Chuyên gia “3 trong 1”, hơn 30 năm tận tâm với sản phụ khoa

Năm 1987, Võ Văn Đức tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa chuyên ngành Sản phụ khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế. Khát khao chinh phục tri thức và cống hiến thôi thúc ông tiếp tục học lên chương trình Chuyên khoa I, Thạc sĩ và Tiến sĩ tại cùng ngôi trường này.

Sau hơn 3 thập kỷ, bác sĩ Đức thường được nhiều đồng nghiệp và học trò nhắc đến như một chuyên gia với ba vai trò: Bác sĩ điều trị, giảng viên y khoa và nhà nghiên cứu chuyên sâu.

Trong những năm làm việc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, ông là bác sĩ lâm sàng, đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn quan trọng như Trưởng đơn vị Siêu âm Sản - Tạo hình, Phó Trưởng khoa Phụ sản và Phó Giám đốc Trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Với thế mạnh của mình, ông đã đồng hành với nhiều trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, những ca bệnh đòi hỏi quyết định nhanh chóng và chính xác để bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé.

“Làm Sản khoa áp lực rất lớn bởi nó ảnh hưởng đến hai sinh mạng. Nhưng khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc chào đời khiến tôi cảm nhận, mình không chỉ điều trị bệnh, mà được đồng hành cùng người phụ nữ trong hành trình thiêng liêng của cuộc đời.”, bác sĩ Đức chia sẻ.

Song song với công việc điều trị, TS.BS Võ Văn Đức còn dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo tại Trường Đại học Y Dược Huế. Ông là người trực tiếp hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên và học viên sau đại học. Theo ông, đào tạo y khoa không đơn thuần là truyền đạt kiến thức chuyên môn, mà còn giúp bác sĩ trẻ hiểu rõ trách nhiệm nghề nghiệp và sự thấu cảm với người bệnh.

Bên cạnh công tác đào tạo, TS.BS Võ Văn Đức cũng ghi dấu ấn với nhiều công trình khoa học trong và ngoài nước về siêu âm, sàng lọc trước sinh, điều trị vô sinh và các bệnh lý sản phụ khoa. Năm 2022, ông được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về nghiên cứu và ứng dụng trong Y học. Vị bác sĩ cho rằng, đây là cách đưa những tiến bộ chuyên môn vào thực hành lâm sàng, góp phần mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn cho người bệnh

“Dù ở vị trí nào, tôi vẫn theo đuổi một tinh thần nhất quán: Lấy chuyên môn làm nền tảng, sự tận tâm làm giá trị cốt lõi trong chăm sóc người bệnh”, bác sĩ Đức chia sẻ.

Tối ưu sức mạnh công nghệ, mở rộng giới hạn chẩn đoán

Sau nhiều năm công tác, tháng 11 năm ngoái, TS.BS Võ Văn Đức gia nhập Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, tiếp tục theo đuổi thế mạnh chuyên môn về quản lý thai kỳ và chẩn đoán trước sinh.

Với ông, đây là sự tiếp nối của hành trình hơn 30 năm làm nghề. Là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong siêu âm và chẩn đoán trước sinh, TS.BS Võ Văn Đức cho rằng, sự phát triển của công nghệ đang tạo ra bước chuyển lớn trong chăm sóc thai kỳ hiện đại.

Nếu trước đây, nhiều bất thường chỉ được phát hiện khi thai đã lớn hoặc xuất hiện biến chứng thì nay, hệ thống siêu âm độ phân giải cao, xét nghiệm sàng lọc trước sinh và các phương pháp theo dõi thai kỳ hiện đại giúp bác sĩ nhận diện nguy cơ sớm, chính xác hơn và có thêm thời gian để xây dựng hướng can thiệp phù hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, thế mạnh chuyên môn của TS.BS Võ Văn Đức tiếp tục được phát huy khi kết hợp kinh nghiệm lâm sàng với hệ thống công nghệ hiện đại trong quản lý thai kỳ và chẩn đoán trước sinh.

Các thiết bị siêu âm thế hệ mới hỗ trợ phát hiện sớm dị tật, bất thường tăng trưởng hay các nguy cơ sản khoa tiềm ẩn ngay từ giai đoạn đầu thai kỳ. Cùng với đó, các xét nghiệm sàng lọc tiên tiến giúp tăng độ chính xác trong đánh giá nguy cơ, từ đó hỗ trợ bác sĩ cá thể hóa kế hoạch điều trị cho từng sản phụ.

Tuy nhiên, TS.BS Võ Văn Đức nhấn mạnh rằng, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế vai trò của người bác sĩ. “Máy móc có thể cung cấp dữ liệu, hình ảnh và cảnh báo nguy cơ. Nhưng việc đọc kết quả, đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, tiên lượng diễn tiến thai kỳ và đưa ra quyết định điều trị phù hợp vẫn phụ thuộc vào kinh nghiệm lâm sàng và bản lĩnh chuyên môn”, bác sĩ Đức nói.

Tuy nhiên hiện nay, nhiều thai phụ có xu hướng hoặc chủ quan, chỉ đi khám khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Một bộ phận khác lại phụ thuộc vào thông tin trên mạng xã hội dẫn đến lo lắng không cần thiết.

“Sự hợp tác giữa bác sĩ, gia đình và sản phụ vẫn là yếu tố quyết định để có một thai kỳ an toàn”, ông nhận định.

Sau hơn 3 thập kỷ làm nghề, TS.BS Võ Văn Đức cho biết, ông vẫn luôn tâm niệm: Chăm sóc bằng tài năng, y đức và trái tim. Và giá trị cốt lõi của nghề y là sự tận tâm và trách nhiệm của bác sĩ.