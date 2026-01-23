Hà Nội

OpenAI có nguy cơ cạn tiền sau 18 tháng dù gọi vốn kỷ lục

Số hóa

OpenAI có nguy cơ cạn tiền sau 18 tháng dù gọi vốn kỷ lục

Dù vừa huy động 40 tỷ USD, OpenAI vẫn đối mặt nguy cơ cạn tiền khi chi phí AI tăng phi mã và khoản lỗ dự kiến vượt 14 tỷ USD vào năm 2026.

Thiên Trang (TH)
OpenAI, một trong những công ty AI được định giá cao nhất thế giới, đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt tiền mặt chỉ trong vòng 18 tháng tới.
Theo The Information, công ty dự kiến lỗ hơn 8 tỷ USD trong năm 2025 và tăng lên 14 tỷ USD vào năm 2026.
Riêng nửa đầu năm 2024, OpenAI đã ghi nhận khoản lỗ ròng 3 tỷ USD, cho thấy tốc độ đốt tiền đáng báo động.
Nguyên nhân chính đến từ chi phí huấn luyện và vận hành các mô hình AI, có thể tăng từ 1 tỷ USD hiện nay lên 9,5 tỷ USD vào năm 2026.
Chi phí nhân sự, thưởng cổ phần và tiền thuê trung tâm dữ liệu từ Microsoft cũng đang bào mòn nghiêm trọng dòng tiền của công ty.
Dù có hơn một tỷ người dùng AI mỗi tháng, phần lớn không trả phí, khiến bài toán kiếm tiền trở nên cực kỳ khó khăn.
Sam Altman tiếp tục thể hiện khả năng gọi vốn phi thường, nhưng OpenAI vẫn không có nguồn thu ổn định như các “ông lớn” công nghệ khác.
Trong kịch bản xấu nhất, OpenAI có thể buộc phải sáp nhập hoặc bị thâu tóm nếu không sớm giải được bài toán tài chính.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
#OpenAI #gọi vốn #tài chính #AI #lỗ #đầu tư

