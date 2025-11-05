Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

10 lý do khiến bạn luôn thấy mệt, dù đã ăn uống đầy đủ

Bạn ăn uống đầy đủ nhưng vẫn luôn mệt mỏi? Tình trạng này có thể do thiếu vi chất, giấc ngủ kém, stress kéo dài, thói quen sinh hoạt chưa hợp lý.

Trương Hiền

Nhiều người cảm thấy cơ thể luôn mệt mỏi, uể oải, dù chế độ ăn uống đầy đủ và lành mạnh. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất làm việc mà còn tác động xấu đến sức khỏe tổng thể. Nguyên nhân mệt mỏi kéo dài thường phức tạp và đôi khi nằm ngoài những gì bạn tưởng tượng.

z7181992415026-f758c4fac4d29f6fecb0dc78d2f22895.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Thiếu hụt vi chất quan trọng

Mặc dù bạn ăn đủ bữa, nhưng nếu khẩu phần thiếu sắt, vitamin B12, vitamin D hay magie, cơ thể vẫn không sản xuất đủ năng lượng. Ví dụ, thiếu sắt dẫn đến thiếu máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan, khiến bạn dễ chóng mặt và mệt mỏi.

Chất lượng giấc ngủ kém

Ngủ đủ thời gian chưa chắc đã giúp cơ thể phục hồi nếu chất lượng giấc ngủ kém. Ngủ không sâu, thức giấc nhiều lần trong đêm hay rối loạn giấc ngủ như ngưng thở khi ngủ đều khiến cơ thể không tái tạo năng lượng hiệu quả, dẫn đến mệt mỏi liên tục.

Căng thẳng và áp lực tinh thần

Stress kéo dài làm tăng cortisol, hormone căng thẳng, ảnh hưởng đến giấc ngủ và khả năng chuyển hóa năng lượng. Thậm chí, bạn ăn đủ nhưng cơ thể vẫn trong trạng thái “mệt mỏi sinh lý” do áp lực tinh thần.

Hoạt động thể chất chưa hợp lý

Cả lối sống quá ít vận động và vận động quá mức đều có thể khiến cơ thể mệt mỏi. Tập luyện vừa sức, đều đặn giúp tăng cường lưu thông máu và năng lượng, ngược lại, lười vận động hay tập quá sức đều khiến bạn uể oải.

Vấn đề sức khỏe tiềm ẩn

Một số bệnh lý như tuyến giáp hoạt động kém, tiểu đường, rối loạn tim mạch hay các vấn đề về gan, thận cũng biểu hiện mệt mỏi kéo dài. Nếu tình trạng mệt mỏi không cải thiện dù ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, bạn nên đi khám bác sĩ để loại trừ các nguyên nhân bệnh lý.

Chế độ ăn chưa cân bằng

Đôi khi ăn đủ chưa đồng nghĩa với ăn đúng. Thực phẩm nhiều tinh bột, đường, đồ chế biến sẵn khiến lượng đường huyết dao động, gây mệt mỏi sau khi ăn. Cân bằng giữa protein, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất mới giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định.

Mất nước

Thiếu nước khiến máu đặc, làm giảm lượng oxy và dưỡng chất đến các cơ quan. Ngay cả mất 1–2% lượng nước cơ thể cũng gây cảm giác mệt mỏi, chóng mặt và giảm tập trung.

Thói quen dùng caffeine hoặc đồ uống có cồn

Uống quá nhiều cà phê, trà hay rượu bia có thể làm giấc ngủ kém chất lượng và làm rối loạn nhịp sinh học. Ban đầu cảm thấy tỉnh táo, nhưng lâu dài cơ thể sẽ mệt mỏi và thiếu năng lượng.

Môi trường sống thiếu lành mạnh

Ô nhiễm, tiếng ồn, ánh sáng quá mức hoặc thiếu không gian thư giãn khiến cơ thể luôn căng thẳng và mệt mỏi, dù bạn ăn uống đầy đủ.

Sử dụng thuốc hoặc chất kích thích

Một số thuốc điều trị cao huyết áp, chống dị ứng, an thần hay thuốc ngủ có thể gây buồn ngủ, mệt mỏi. Các chất kích thích như thuốc lá cũng làm giảm năng lượng và khả năng hô hấp của cơ thể.

Mệt mỏi kéo dài dù ăn uống đầy đủ là tín hiệu cơ thể cần sự quan tâm. Thay đổi lối sống, bổ sung dưỡng chất cần thiết, cải thiện giấc ngủ, quản lý stress và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những bước quan trọng để lấy lại năng lượng và sự minh mẫn.

#Nguyên nhân mệt mỏi kéo dài #Thiếu hụt vi chất dinh dưỡng #Chất lượng giấc ngủ và mệt mỏi #Ảnh hưởng của stress và căng thẳng #Ảnh hưởng của lối sống và hoạt động thể chất #Các bệnh lý liên quan đến mệt mỏi

Bài liên quan

Sống Khỏe

[INFOGRAPHIC] Dấu hiệu cơ thể báo động bệnh tật

info-dauhieucothebenhtat-01.jpg
Xem chi tiết

Sống Khỏe

[INFOGRAPHIC] 10 dấu hiệu cơ thể thiếu nước

info-dauhieu-thieunuoc-01.jpg
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tinh thần tốt nhờ môi trường sống trong lành

Môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng. Không gian xanh giúp an yên, còn ồn ào và ô nhiễm dễ khiến tinh thần mệt mỏi.

Trong cuộc sống hiện đại, khi áp lực công việc, học tập và các mối quan hệ ngày càng nhiều, sức khỏe tinh thần trở thành một yếu tố quan trọng không kém thể chất. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng môi trường sống, nơi ta sinh hoạt, làm việc và tương tác mỗi ngày lại có ảnh hưởng sâu sắc đến trạng thái tâm lý, cảm xúc và hành vi của con người.

z7101778952466-c41a6ea3258fb9dd293c4208819b76ee.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới