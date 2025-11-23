Hà Nội

[INFOGRAPHIC] Loại gỗ đắt đỏ nhất hành tinh, hơn 300 triệu/m3

Kinh doanh

Gỗ đen châu Phi là một trong những loại gỗ đắt đỏ nhất trên thế giới, cứng nhất, máy móc cũng khó phá hỏng.

