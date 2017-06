Xác định danh tính vợ chồng đánh nữ lao công ngất xỉu

Nữ công nhân môi trường bị đánh bất tỉnh.

Chiều 16/6, Phạm Thị Bích Diệp (33 tuổi, ở Hàng Muối, quận Hoàn Kiếm), ngườichị Trần Thị Thanh (33 tuổi, lao công) đến ngất xỉu trên phố Trần Hữu Huân đã ra Công an quận Hoàn Kiếm trình diện.Tại cơ quan công an, Diệp thừa nhận vì bị chị Thanh nhắc nhở bán nước mía để vương vãi rác ra vỉa hè nên bức xúc. Vợ chồng Diệp khi nhìn thấy chị Thanh đang làm việc đã lao vào hành hung đánh người khiến nạn nhân ngất xỉu.Cơ quan công an đang thu thập chứng cứ, lời khai nhân chứng để có cơ sở xử lý hành vi của Diệp.Trước đó khoảng 9h ngày 15/6, chị Trần Thị Thanh đang nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định tại trước cửa nhà số 7 Nguyễn Hữu Huân thì bị hai người lao vào. Được công ty đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chị Thanh qua cơn nguy kịch.