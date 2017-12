Vụ PVN mất trắng 800 tỷ: Ninh Văn Quỳnh “nhét ví” 20 tỷ thế nào?

Trong cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án góp vốn tại OceanBank gây thiệt hại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 800 tỷ. Trong khi ông Thăng và một số bị can khác bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị can Ninh Văn Quỳnh, Phó tổng giám đốc PVN bị đề nghị truy tố thêm cả tội danh Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản do “nuốt gọn” số tiền 20 tỷ đồng.

Vậy, bị can Ninh Văn Quỳnh đã "nuốt" 20 tỷ đồng như thế nào?

Theo cáo trạng của VKSND, bị can Ninh Văn Quỳnh được bổ nhiệm kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán PVN từ năm 2008 -2/2014. Trong ba lần HĐQT/HĐTV PVN ban hành chủ trương góp vốn, bổ sung vốn mua cổ phần của Oceanbank (2008-2011), Ninh Văn Quỳnh đã trực tiếp chỉ đạo Ban Tài chính kế toán làm các thủ tục tham mưu đề xuất, trình văn bản liên quan đến 3 lần góp vốn để Ban Tổng Giám đốc PVN và HĐQT/HĐTV ký.

Hành vi của bị can Ninh Văn Quỳnh được đánh giá là giúp đỡ tích cực cho các sai phạm của bị can Đinh La Thăng. V ì vậy, Quỳnh phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hậu quả gây thiệt hại cho PVN là 800 tỷ đồng.

Bị can Ninh Văn Quỳnh.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2009 đến tháng 12/2013, Ninh Văn Quỳnh với vai trò Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt số tiền 20 tỷ đồng là tiền chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi của PVN tại Oceanbank từ Nguyễn Xuân Sơn.

Vì sao Nguyễn Xuân Sơn đưa cho Ninh Văn Quỳnh 30-40 tỷ?

Ngày 18/9/2008, PVN ký thỏa thuận hợp tác với Oceanbank và trở thành cổ đông đối tác chiến lược góp 20% vốn điều lệ của Oceanbank. Nguyễn Xuân Sơn được PVN cử làm thành viên HĐQT kiêm TGĐ Oceanbank, còn Ninh Văn Quỳnh giữ vị trí kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN.

Nguyễn Xuân Sơn đã trao đổi với Hà Văn Thắm – Chủ tịch HĐQT – Ngân hàng Oceanbank về việc huy động vốn cho Oceanbank từ PVN. Để huy động được vốn từ PVN, Sơn đề nghị và được Thắm chấp nhận việc Oceanbank cần chi thêm khoản chăm sóc khách hàng ngoài lãi xuất tiền gửi quy định trong hợp đồng trên tổng số tiền gửi và giao cho Sơn toàn quyền quyết định việc chi phí.

Bị can Nguyễn Xuân Sơn đã khai trong phiên tòa xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm và tại cơ quan điều tra, trong số tiền Sơn nhận được khoàng 69 tỷ đồng, Sơn đã đưa lại cho Ninh Văn Quỳnh 30-40 tỷ để nhờ Quỳnh cảm ơn lãnh đạo PVN đã chỉ đạo các đơn vị thành viên trong tập đoàn sử dụng dịch vụ, gửi tiền tại Oceanbank.

Giai đoạn 2010 – 2014, khi Sơn về làm Phó TGĐ PVN, Hà Văn Thắm tiếp tục nhờ Sơn nhận tiền để chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho nhóm khách hàng dầu khí gửi tiền tại Oceanbank. Trung bình khoảng 45 ngày thì Nguyễn Xuân Thắng - PGĐ Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược Oceanbank nhận tiền từ Oceanbank và đưa về cho Sơn khoảng 5 tỷ để Sơn đưa lại cho Ninh Văn Quỳnh. Tổng cộng thời gian này, Sơn nhận khoảng 20 tỷ đồng từ Oceanbank và đưa hết toàn bộ cho Quỳnh.

Bằng cách nào Quỳnh "nuốt sạch" 20 tỷ?

Theo lời khai của Ninh Văn Quỳnh , trong khoảng thời gian từ 3/2009 đến tháng 12/2013, Quỳnh được Sơn trực tiếp hoặc thông qua Nguyễn Xuân Thắng đưa cho nhiều lần tiền mặt với tổng số tiền 20 tỷ đồng.

Theo đó, từ 3/2009 – 11/2010, khi đó Nguyễn Xuân Sơn là TGĐ Oceanbank, theo định kỳ khoảng 2 đến 3 tháng, Sơn trực tiếp mang tiền đến phòng làm việc đưa cho Quỳnh, mỗi lần đưa 500 triệu đồng tiền mệnh giá 500.000đ, có lần đưa cùng quà nhưng có lần chỉ có tiền mặt. Khi đưa tiền chỉ có Quỳnh và Sơn. Trong thời gian này, Quỳnh nhận của Sơn 10 lần với số tiền 5 tỷ đồng.

Từ 12/2010 -12/2013, Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm làm Phó TGĐ PVN và phụ trách Tài chính kế toán. Vẫn theo định kỳ 2 đến 3 tháng, Sơn tiếp tục đưa tiền mặt cho Quỳnh nhưng bối cảnh khác hơn giai đoạn trước.

Sơn gọi điện thoại bảo Quỳnh đến phòng làm việc của Sơn hoặc kết hợp khi Quỳnh lên báo cáo công việc, thì Sơn đưa tiền cho Quỳnh đựng trong túi rượu hoặc áo sơ mi, có một số lần Sơn trực tiếp cầm tiền đưa tại phòng làm việc của Quỳnh.

Về số lượng tiền từng lần, từ năm 2011 đến tháng 4/2012, Sơn đưa cho Quỳnh 1 tỷ hoặc 2 tỷ/lần, lý do thời gian này PVN có lượng tiền gửi tăng đột biến tại Oceanbank. Từ 7/2012 đến năm 2013, PVN ban hành và thực hiện theo quy chế quản lý vốn bằng tiền, số dư tiền gửi của PVN vào Oceanbank không vượt quá vốn điều lệ của Oceanbank nên Sơn đưa cho Quỳnh 500 triệu/lần.

Tổng số tiền Quỳnh nhận của Sơn trong thời gian này là 11 tỷ đồng. Ngoài ra, có hai lần Sơn điện thoại hẹn Quỳnh lên phòng làm việc của Sơn để đưa tiền và có sự chứng kiến của Nguyễn Xuân Thắng - PGĐ Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược Oceanbank.

Ninh Văn Quỳnh biết rõ số tiền trên không phải tiền của cá nhân Nguyễn Xuân Sơn mà là nguồn tiền lãi ngoài của PVN tại Oceanbank. Lý do Sơn đưa tiền 20 tỷ cho Quỳnh trên cương vị là kế toán trưởng kiêm trưởng ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán PVN để Quỳnh có những quan tâm giúp đỡ tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo PVN ban hành chủ trương, chỉ đạo có lợi cho Oceanbank như việc yêu cầu các đơn vị thành viên của PVN hỗ trợ, sử dụng các dịch vụ ngân hàng, gửi tiền vào Oceanbank…

Trong giai đoạn PVN góp 20% vốn điều lệ vào Oceanbank, các đơn vị thành viên của Oceanbank luôn có số dư tiền gửi lớn giao động từ 18.000 đến 20.000 tỷ tại Oceanbank.

Cáo trạng nêu rõ, quá trình điều tra, bị can Ninh Văn Quỳnh thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội, phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án. Quỳnh cũng xin được cùng gia đình khắc phục số tiền chiếm đoạt 20 tỷ đồng.

PV Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên…