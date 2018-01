Vì sao chồng nhẫn tâm đâm dao xuyên tim vợ rồi tự sát?

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn vợ chồng, Vi Văn Bính lạnh lùng nhẫn tâm dùng dao đâm vợ 2 nhát dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết, Công an huyện Quan Sơn đang phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự và phòng Kỹ thuật Hình sự công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng chồng đâm vợ tử vong xảy ra trên địa bàn xã Trung Tiến.



Nạn nhân trong vụ án mạng được xác định là chị Vi Thị Hường (SN 1992, trú tại bản Lốc, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Còn nghi phạm gây ra vụ án được xác định là Vi Văn Bính (SN 1988) chồng của nạn nhân.

Bản Lốc nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu về vụ việc chồng giết vợ, vào khoảng 17h ngày 5/1, người dân tại bản Lốc, xã Trung Tiến phát hiện chị Hường tử vong do bị vết đâm xuyên tim. Cạnh thi thể của chị Hường, phát hiện Vi Văn Bính bị thương nặng do vết dao gây ra. Ngay sau đó, người dân đã đưa Vi Văn Bính đi cấp cứu tại bệnh viện và thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Quan Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự và phòng Kỹ thuật Hình sự công an tỉnh tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.