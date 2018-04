Đá gà ăn tiền rồi quay clip tung clip lên mạng

Đoạn clip trên đã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn về việc, nhóm người tổ chức đá gà ăn tiền và quay clip đăng tải công khai.

Ngày 13-4, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Minh Vương (35 tuổi) và Nguyễn Hữu Phát (23 tuổi, cùng ngụ thị xã Bình Minh) về hành vi "Đánh bạc".

Tại cơ quan điều tra, Vương khai đã cáp độ đá gà ăn tiền với Phát. Cả hai đánh cược số tiền 5 triệu đồng/trận gà và sử dụng điện thoại quay lại trận đấu. Kết quả, gà của Vương đã thắng cuộc. Sau đó, Vương mang đoạn clip dài hơn 10 phút và rao trên mạng gà vừa thắng độ để bán.

Vương (trái) và phát tại cơ quan điều tra.