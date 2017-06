Chùm ảnh: Phóng viên băng rừng lội suối tác nghiệp

Đang là phóng viên công tác tại báo Công an TP HCM, anh Đoàn Tuấn (SN 1985) thường xuyên thâm nhập thực tế, vượt qua các địa hình hiểm trở để tác nghiệp. Ảnh: Phóng viên Tuấn đang phải "vật lộn" trên một đoạn đường đất trơn trượt trong quá trình tác nghiệp tại Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Dù phải đi bộ nhiều km qua rừng rậm, vượt suối lũ nhưng phóng viên Đoàn Tuấn (bên phải) và đồng nghiệp vẫn luôn nở nụ cười vui tươi trong một lần tác nghiệp tại Đắk Nông. Được bạn đọc biết đến qua nhiều tác phẩm điều tra, thâm nhập thực tế và thường xuyên phải đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách, thậm chí là đối đầu với những đối tượng xấu nhưng với tinh thần nhiệt huyết, lửa nghề, phóng viên Hữu Tuấn (SN 1990) của báo Giao Thông vẫn không ngại vượt qua nguy hiểm để tác nghiệp. Ảnh: Phóng viên Hữu Tuấn (đi sau) phải nhờ đến người dân chỉ đường đi do không thông thạo địa hình rừng núi, suối nước hiểm trở trong một lần tác nghiệp tại Hữu Lũng (Lạng Sơn). Hình ảnh phóng viên Hoàng Hải (SN 1990) báo điện tử Trí Thức Trẻ đang tác nghiệp tại một khu nước ngập sâu ở Hà Nội, trong khi xung quanh mọi người đã sơ tán hết. Trong ảnh là phóng viên Đức Thuận (SN 1990) của báo điện tử VTC News đang bước bộ gian nan trên con đường vào bãi vàng Mà Sa Phìn (xã Nậm Xây, Văn Bàn, Lào Cai) - nơi người dân và phu vàng kể về những góc tối kinh hoàng, mà theo PV Đức Thuận: "Ở nơi đó, người ta chỉ cần cúi xuống là nhặt được vàng, nơi mạng người bị coi rẻ, nơi nhiều cái chết bị chôn vùi trong im lặng vì đồng tiền đã bịt miệng người sống, nơi chỉ có làm việc hay là chết và luật pháp nằm trong tay các tướng mỏ vàng. Thậm chí, còn là nơi người ta mê muội trong làn khói ma túy". Mặc dù còn trẻ - SN 1992, nhưng phóng viên Phi Hùng - công tác tại Báo Pháp luật TP HCM rất xông xáo, anh cũng thường xuyên phải tác nghiệp ở những nơi địa hình khó, không thuận lợi. Thậm chí, nhiều lúc phải leo cây cao để có được những góc ảnh đẹp, rõ nhất truyền tải đến độc giả. Phóng viên Phi Hùng cũng thường xuyên có những chuyến tác nghiệp xa, ở những nơi rừng núi địa hình hiểm trở, phức tạp. Những lần đó, anh không quên lưu lại những bức ảnh hiện trường làm kỷ niệm (bên cạnh những hình ảnh đăng tải trên báo), để những lần gặp khó khăn nhìn lại, từ đó giúp anh có thêm động lực, lửa nghề để bước tiếp trên con đường sự nghiệp báo chí của mình. Ảnh: Các lực lượng chức năng đang giải cứu người tại hầm than bị sập ở xã Lỗ Sơn (huyện Tân Lạc, Hòa Bình). Là phóng viên thời sự, không kể ngày nắng đêm mưa, phải di chuyển qua những khu vực tỉnh thành có địa hình xa xôi núi non, sông suối hiểm trở nhưng PV Tâm Hoàng của báo điện tử Zing.vn luôn có mặt kịp thời ở những “điểm nóng” khi được tòa soạn giao nhiệm vụ để kịp thời truyền tải thông tin đến bạn đọc. Ảnh: PV Hoàng đang tác nghiệp trên cánh đồng địa phận xã Nhân Hòa (huyện Quế Võ, Bắc Ninh) vụ “xe điên” đâm chết 3 học sinh. Mặc dù là phóng viên nữ nhưng chị Nguyễn Minh Khuê (SN 1991), đang công tác tại báo Lao Động Thủ Đô, vẫn thường xuyên có những chuyến công tác xa xôi, dài ngày đi đến những vùng quê nghèo, điều kiện còn khó khăn để tác nghiệp. Ảnh: PV Khuê tác nghiệp ở Cà Mau. Trong những chuyến tác nghiệp, phóng viên Khuê luôn niềm nở, cởi mở và thân thiện với những người nông dân có hoàn cảnh đặc biệt.

