Trải nghiệm xe buýt nhanh BRT tại Hà Nội trong ngày đầu năm 2017

Xe buýt nhanh BRT được lưu thông trên một làn đường riêng với tuyến từ Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa. Thời gian cho một chiều xe trung bình từ 40 đến 45 phút. Hiện nay trong thời gian thử nghiệm, hành khách sẽ được đi miễn phí, sau ngày 31/1/2017, giá vé sẽ là 7.000 đồng một lượt. Trong ảnh là nhà chờ xe BRT tại Giảng Võ. Mặc dù miễn phí nhưng vẫn có những nhân viên tại các nhà chờ xé vé xe buýt nhanh BRT cho hành khách. Không rõ vì lý do gì, vẫn có hành khách chọn cửa xuống để lên xe buýt nhanh BRT. Toàn bộ hệ thống cửa là tự động, ngoài ra có một cầu nối từ xe đến nhà chờ được kết nối, cho phép người tàn tật sử dụng xe lăn cũng có thể lên xe. Xe có những đai để gắn xe lăn. Camera trong xe giúp lái xe có thể quan sát toàn bộ bên trong, ngoài ra loa cũng sẽ thông báo cho hành khách những tuyến xe buýt lân cận. Bảng điều khiển của lái xe. Những trang bị an toàn khác như búa thoát hiểm Điểm bến xe Yên Nghĩa. Tần suất xe từ 5 đến 10 phút một chuyến. Trong ngày đầu năm mới lưu lượng giao thông ở mức trung bình, tốc độ tối đa của xe vào khoảng 45km/h. Khi lưu thông xe BRT vẫn phải ra khỏi làn đường riêng của mình do có xe khác gặp sự cố trên đường. Điểm dừng Kim Mã.

