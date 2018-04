Thực hư bà Châu Thị Thu Nga chi 30 tỷ đồng "chạy" ĐBQH

Cựu ĐBQH là bà Châu Thị Thu Nga (nguyên Chủ tịch Housing Group) từng khai, trong số tiền hơn 157 tỷ đồng chi không có hóa đơn chứng từ, có 47,5 tỷ đồng bà Nga chi để "chạy" dự án và để được ứng cử ĐBQH khóa 13.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Nga bày tỏ mong muốn được khai rõ về việc này, nhưng vị chủ tọa cho rằng, nội dung đó không nằm trong phạm vi của vụ án nên không cần mất thời gian.

Bà Châu Thị Thu Nga tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau khi bị HĐXX cấp sơ thẩm tuyên án chung thân, bà Nga có đơn kháng cáo kêu oan viết tay dài gần 100 trang. Trong lá đơn này, bà Nga cho biết, bà có mối quan hệ quen biết với ông C. (GĐ một thương hiệu vàng) từ năm 2007, khi cả hai cùng sinh hoạt tại Hội doanh nghiệp trẻ thành phố Hà Nội. Lúc đó, bà Nga giữ chức Phó Chủ tịch Hội, còn ông C. giữ chức vụ Uỷ viên ban chấp hành Hội.

Bà Nga viết: Chúng tôi có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết và hỗ trợ nhau trong mọi hoạt động. Vì công ty Housing Group là đơn vị chuyên xây dựng nên ông C. nhờ tôi cho người xây dựng cho ông C. nhà tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội.

Tôi đã đồng ý và công ty ký hợp đồng thi công xây dựng vào thời điểm tháng 1/2013. Song vì tiến độ xây dựng Housing Group không đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của gia đình ông C. nên hai bên thống nhất, thanh lý hợp đồng với khối lượng thực tế.

Đối chiếu với số tiền ông C. đã chuyển cho công ty là hơn 5,9 tỷ đồng thì còn lại là 3,2 tỷ đồng Housing Group chưa thực hiện hết, nên hai bên đã thống nhất chuyển số tiền trên thành hợp đồng vay.

Sẽ tuyên án vào chiều ngày 16/4

Sau đó ông C. đã nhiều lần đến công ty, đến nhà bà Nga yêu cầu thanh toán số tiền vay này. Thậm chí ông C. đã có những lời xúc phạm khiến bà Nga rất ức chế. Mặt khác, do thời điểm làm việc với cơ quan điều tra, bà Nga rất mệt mỏi, tinh thần không được ổn định, đồng thời kèm theo ức chế về về công việc nên đã khai về việc chi 1,5 triệu USD để "chạy" ĐBQH.

Bà Nga viết trong đơn kháng cáo rằng, việc bà ta được bầu là ĐBQH khóa 13, đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 14 cũng như nhiệm kỳ trước từ 2004- 2011 đều là do lá phiếu của tất cả các cử tri tham gia bầu cử đã tín nhiệm và bầu chọn...

"Trong cả quá trình vận động bầu cử cũng như các hoạt động của Housing Group, tôi không trực tiếp tham gia mà công ty có một ban vận động. Nguồn kinh phí thực hiện các chương trình này do Housing Group trực tiếp thanh toán và chi trả", bà Nga viết.

Bà Nga có liệt kê chi tiết danh sách bà tặng quà, các mục kê "làm hình ảnh", tổng cộng là hơn 34 tỷ đồng.

Chiều 13/4, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm, được nói lời sau cùng, bà Nga bày tỏ quan điểm không đồng tình với cáo buộc mình phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Bị cáo Nga cho biết, sẽ đi tận cùng việc này và bày tỏ nguyện vọng và lời hứa về Dự án B5 Cầu Diễn sẽ được triển khai trong thời gian ngắn nhất.

HĐXX cấp phúc thẩm sẽ tuyên án vào chiều ngày 16/4.