Lời khai của ông chủ cung cấp than làm sản phẩm chữa ung thư

Ngày 13.4, tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết: Liên quan đến vụ việc sản phẩm thực phẩm chức năng được làm từ bột than tre, trong ngày 13.4, Sở Y tế Hải Phòng đã ra quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 6 sản phẩm đã cấp cho Cty TNHH Hồng An Phong; đồng thời có báo cáo gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo về kết quả kiểm tra thông tin về thực phẩm chức năng “Vinaca ung thư Co3.2” làm từ bột than tre. Sở cũng có thông báo gửi các nhà thuốc và đơn vị kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn Hải Phòng về việc không được lưu hành các sản phẩm của Vinaca.

Trong ngày 13.4, sở Y tế Hải Phòng cũng có văn bản gửi UBND TP Hải Phòng để báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan đến thông tin thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa ung thư được làm từ bột than tre.

Các viên thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa ung thư làm từ than tre.

Theo đó, ngày 15.1, Đội QLTT số 8 thuộc Chi cục QLTT Hải Phòng phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế của CAQ Kiến An tiến hành kiểm tra cơ sở gia công thực phẩm chức năng Vinaca (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) của bà Đào Thị Chúc.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có các sản phẩm, hàng hóa: Vinaca vi lượng, Vinaca ung thư Co3.2, Vinaca Vi5 tẩy mùi hôi, dầu gội Sunsik màu đen, chai đựng chất dung dịch chất lỏng màu đen không nhãn mác, Vinaca Baby Vi6, vỏ nhộng, dụng cụ ép viên nhộng, Vinaca đa dụng, vỏ nhãn mác các loại... Với số sản phẩm này, bà Đào Thị Chúc (chủ cở sở) đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Toàn bộ số hàng hóa trên bị thu giữ tại kho tang vật của Công an quận Kiến An.

Trong bản tự khai tại Công an quận Kiến An ngày 18.1, ông Nguyễn Văn Tuấn – GĐ Cty Hồng An Phong - đơn vị được Sở Y tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận 6 sản phẩm Vinaca nói trên, khai: Ông Tuấn quen với ông Nguyễn Xuân Thu (GĐ Cty TNHH Vinaca) nên đã “trao đổi” về việc ông Thu chuyển máy đốt xuống để ông Tuấn đốt tre, nứa; sản phẩm thu được là than cục. Ông Tuấn sẽ chỉ đạo công nhân cho than cục vào máy nghiền để ra than tơi, mịn, sau đó sẽ đóng bao tải để chuyển cho ông Thu.

Về phương thức vận chuyển than tre, ông Tuấn khai, có lần ông Thu cho người xuống lấy, có lần ông Tuấn trực tiếp thuê xe chở sang địa chỉ tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An giao hàng.

Ông Tuấn cũng khai, Cty TNHH Hồng An Phong không sản xuất thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh hay mỹ phẩm. Việc ông Thu lấy tên Cty Hồng An Phong đăng ký với sở Y tế, ông Tuấn không rõ.

Về bản tự khai, bà Đào Thị Chúc (chủ cơ sở sản xuất Vinaca tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) khai ngày 18.1 như sau: Cơ sở sản xuất Vinaca tại quận Kiến An là do chồng bà - ông Nguyễn Xuân Thu, GĐ Cty Vinaca – sắp xếp, từ việc chuẩn bị nguyên liệu, nhãn mác, bao bì, thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất và đầu ra của sản phẩm. Công việc chính của bà Chúc là đóng viên nang cho ra sản phẩm CO2 và CO3 (Vinaca ung thư Co3.2) và dán nhãn mác cho các sản phẩm còn lại.

Sau khi phát hiện việc sản xuất trái phép, QLTT đã ban hành quyết định xử phạt cơ sở sản xuất này hai nội dung: Hành vi không đăng kí thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải phải đăng ký theo quy định (số tiền 4 triệu đồng) và phạt hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ xuất xứ, nguồn gốc (40 triệu đồng), đồng thời yêu cầu tiêu hủy tang vật vi phạm.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, ngày 15.1, khi nhận được đề nghị của Công an quận kiến An về việc tham gia kiểm tra cơ sở sản xuất nghi là thực phẩm chức năng và mỹ phẩm tại cơ sở sản xuất của bà Chúc, cho đến khi tang vật về kho của công an, việc xử lý tiếp theo, sở không nhận được đề nghị phối hợp hay thông báo của QLTT và Công an.

Sau khi nhận được thông tin báo chí, sở đã lập đoàn kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mỹ phẩm của Cty Hồng An Phong, phát hiện Cty này không sản xuất mỹ phẩm mà chỉ thực hiện việc đốt than tre lấy tro. Kiểm tra cơ sở đóng gói của Cty Bimex (thị trấn Bần yên Nhân, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên), kết quả cho thấy Cty này không đóng gói sản phẩm cho Cty Hồng An Phong như ông Nguyễn Văn Tuấn khai.

Sở Y tế cũng làm việc với QLTT đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan, làm việc với Cục quản lý Dược (Bộ Y tế), xác định các sản phẩm thực phẩm chức năng của Cty Vinaca không được cấp phép, nên các sản phẩm này không được phép lưu hành.

Cùng với báo cáo gửi UBND TP Hải Phòng, Sở Y tế cũng có văn bản đề nghị quận Kiến An và huyện An Dương phối hợp kiểm tra, giám sát hai đơn vị nói trên, nếu phát hiện hai cơ sở này tái phát hoạt động thì thông báo cho sở biết.