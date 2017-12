Thủ tướng: Dừng thu phí BOT Cai Lậy 1 tháng

Tình hình đến trưa ngày 4/12, BOT Cai Lậy vẫn đang phải xả trạm sau khi vấp phải nhiều phản ứng của cánh tài xế khi thu phí trở lại vào 9h sáng ngày 30/11.



Trước đó, trong phiên họp thường kỳ tháng 11/2017 diễn ra vào sáng 1/12, khi đề cập tới vấn đề trạm thu phí BOT, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ trưởng Bộ GTVT có báo cáo tổng hợp, trình Thường trực Chính phủ, đặc biệt là công trình BOT Cai Lậy để đánh giá toàn diện. Thủ tướng yêu cầu "không để kéo dài tình trạng này".

Trạm thu phí BOT Cai Lậy sau 3 tháng tạm dừng đã thu phí trở lại vào sáng 30/11. Tuy nhiên, việc thu phí đã vấp phải sự phản đối của người dân và các lái xe.

Trong 5 ngày liên tiếp từ 30/11 đến 4/12, BOT Cai Lậy liên tục phải xả trạm để tránh ùn tắc. Thậm chí có ngày đã phải xả trạm tới hơn chục lần kéo từ sáng tới tận đêm khuya.

Cũng trong ngày 4/12, một nguồn tin cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an địa phương tổ chức công tác trinh sát điều tra thu thập củng cố chứng cứ các đối tượng cầm đầu, có hành vi kích động, xúi giục người dân lợi dụng bất cập trong BOT nhằm gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật, làm mất an ninh trật tự để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.