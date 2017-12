Thông tin bất ngờ nữ sinh chết trong tư thế treo cổ

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào rạng sáng 28-12, người dân đi tập thể dục thì phát hiện một cô gái chết trong tư thế treo cổ tại hẻm 115, đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long.

Thẻ sinh viên tìm thấy trong túi xách nạn nhân



Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ túi xách có giấy tờ tùy thân, thẻ sinh ngành của Trường ĐH Cần Thơ. Đặc biệt, trong túi xách còn có giấy biên nhận cầm xe.

Ngày 29-12, có mặt nhà của cô gái, mẹ nạn nhân òa khóc nức nở vì không tin là con mình đã ra đi.

Còn ông Nguyễn Văn R. (cha nạn nhân) cho biết vợ chồng ông chỉ có N. là đứa con duy nhất nên hết mực yêu thương. Ban đầu lúc con đi học ở Cần Thơ ông vẫn đón đưa con đi học, thời gian gần đây, N. thuê phòng ở trọ ở đường 3-2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Theo ông R., con gái đã “mất tích” trước đó 4 ngày (từ đêm 24-12). “Trước đó, mẹ nó qua nhà trọ ở với nó mấy ngày, đến tối 24-12 thì đi về. Tối đó, tôi nghe bão sắp vào nên gọi điện thoại kêu con về nhà nhưng không gọi được. Lo lắng tôi chạy qua nhà trọ tìm rước con nhưng cũng không gặp. Hỏi mấy đứa bạn ở chung cũng không ai biết con tôi đi đâu. Đến hôm qua thì nghe công an thông báo… Tôi như chết đứng!” - ông xúc động nói.

Ông cho biết thêm, trước đây con bị bệnh suy nhược thần kinh nhưng đã điều trị khỏi bệnh 5 tháng trước.

Gia đình không tin là con gái tự tử. “Tôi nghĩ mãi, không có lý do gì mà con tôi lại tự tử. Trước đó nó chẳng có biểu hiện gì khác thường, rất ngoan, đi học xong là về nhà không la cà đâu hết" - ông nói.

"Điều đáng nói là nếu muốn kết liễu, tại sao không ở Cần Thơ mà phải đi mấy chục cây số tới TP Vĩnh Long, nơi nó chưa từng đến bao giờ. Còn biên nhận cầm xe cũng không phải chữ của con tôi, nó không thiếu tiền đến nỗi phải cầm xe. Tôi mong muốn công an nhanh chóng điều tra làm rõ. Tôi không tin là con tôi tự tử” - người cha nói.