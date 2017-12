Phẫn nộ nhóm thanh niên cầm hung khí chặn đường “xin tiền" tài xế

Sáng ngày 30/12, một lãnh đạo huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị điều tra, xác minh làm rõ hành vi nhóm thanh niên cầm hung khí chặn đường xin tiền gây phẫn nộ dư luận xảy ra vào tối ngày 29/12.

Vị lãnh đạo Công an huyện Phù Ninh cho biết thêm, ngay trong tối 29/12, Công an huyện Phù Ninh đã xác định được 9 trong 11 nam thanh niên nói trên, 2 đối tượng nữa vẫn đang bỏ trốn. Ngoài ra, Công an huyện cũng đã thu giữ hung khí nam thanh niên dùng để xin tiền ở Phú Thọ và 400 nghìn đến 600 nghìn đồng đã chặn đường xin được của các chủ phương tiện đi qua.

Nhóm nam thanh niên cầm hung khí, chặn đường xin tiền các xe ô tô.

Trước đó, tối ngày 29/12, một trong số các đối tượng nói trên đã sử dụng trang facebook cá nhân để quay trực tiếp cảnh tượng cùng đồng bọn cầm hung khí, ra đường chặn xe xin tiền hơn 30 phút.

Theo những hình ảnh xuất hiện thì nhóm này cầm dao, mã tấu chặn nhiều phương tiện giao thông lại giữa đường, trong đó có một xe khách. Khi phương tiện này dừng lại, nhóm thanh niên tiếp cận ghế tài xế và hét lớn "xin" tiền, số khác cầm dao đi lòng vòng thậm chí còn rượt đuổi và chém một chiếc xe ô tô con khi chủ phương tiện tăng ga bỏ chạy.

Hành vi của nhóm đối tượng gây bức xúc dư luận. Thậm chí nhóm này còn thách thức người dân báo công an rồi liên tục chửi thề.

Liên quan đến vụ việc trên, bày tỏ quan điểm dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS TP Hà Nội) cho rằng, hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ và gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây hoang mang lo sợ cho những người tham gia giao thông nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

“Hành vi của nhóm thanh niên đã phạm 2 tội là tội “cướp tài sản” theo Điều 133 BLHS và tội “gây rối trật tự nơi công cộng” theo Điều 245 BLHS. Các đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm là vũ khí thô sơ đe dọa ngay tức khắc các lái xe nhằm mục đích "xin tiền" và các lái xe đã sợ hãi buộc phải đưa tiền cho các đối tượng. Dù là mục đích đùa vui hay động cơ gì khác nhưng thực tế qua clip đã thể hiện các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền gần 200 nghìn đồng của nhiều người tham gia giao thông trên cao tốc nên hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản theo điểm đ, khoản 2 Điều 133 BLHS 1999 (hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù)”, luật sư Thơm phân tích.

Để có căn cứ xử lý các đối tượng về hành vi cướp tài sản, các bị hại cần thiết trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Trường hợp Cơ quan công an không làm rõ được các bị hại hoặc lý do nào đó mà các các bị hại không trình báo thì các Cơ quan pháp luật vẫn có thể xử lý các đối tượng về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng theo điểm a khoản 2 Điều 245 BLHS (mức hình phạt từ 2 đến 7 năm)