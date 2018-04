Thấy gi trong căn hộ chung cư rao giảng "Hội thánh Đức Chúa Trời"?

Công an kiểm tra hoạt động truyền đạo trái phép tại một căn hộ chung cư Golden City 3, TP Vinh tối 29-4 - Ảnh: D.HÒA

Tối 29-4, thông tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tiếp tục làm rõ việc một nhóm người hoạt động truyền đạo trái phép tại căn hộ chung cư Golden City 3, đóng tại xóm 18, xã Nghi Phú.

Trước đó, ban công an xã Nghi Phú nhận được tin báo của bà con về một căn hộ tầng 5, chung cư Golden City 3 có một nhóm người có biểu hiện nghi vấn về sinh hoạt trái phép đạo Hội thánh Đức Chúa Trời.

Khoảng 18h30 chiều 29-4, Công an TP Vinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra căn hộ trên thì thấy có một nhóm nam nữ gồm 12 người cùng nhiều cuốn sách liên quan đến đạo thánh Đức Chúa Trời.

Theo lời khai ban đầu của ông H.X.Q (38 tuổi, kiến trúc sư, quê thị trấn Yên Thành, Nghệ An), chủ căn hộ chung cư, chiều 29-4, có một số bạn bè quê ở Quảng Bình, Nghệ An vào phòng để chơi và nghiên cứu kinh thánh thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo một lãnh đạo Công an TP Vinh, việc truyền đạo Hội thánh Đức Chúa Trời tại căn hộ chung cư này là hoạt động trái phép, trái với quy định của pháp luật.

Trường ĐH Vinh (Nghệ An) cũng vừa phát đi văn bản thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên nhà trường đề cao cảnh giác, tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nhóm người tự xưng thành viên của "Hội thánh Đức Chúa Trời".