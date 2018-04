Cho trai lạ quen trên zalo ngủ qua đêm, gia chủ nhận quả đắng

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM cho biết đang thụ lý, điều tra Nguyễn Hoàng T. (SN 1994, quê Quảng Nam) về tội "Cướp tài sản". Nạn nhân là anh K.H.B (đường Cao Thắng, quận 10, TP HCM).



Theo trình báo của anh B., đêm 3/3, anh có nhậu với một người bạn tên Tư Hiếu (tức Nguyễn Hoàng T.) quen qua mạng Zalo thông qua một người bạn khác nickname Long Nguyễn (tuy nhiên, sau khi xác minh Tư Hiếu, Long Nguyễn là một nhân vật).

Tư Hiếu, tức Nguyễn Hoàng T. tại cơ quan công an.

Do muốn làm quen nhiều người nên anh B. rủ cả Tư Hiếu, Long Nguyễn đi nhậu, nhưng chỉ Tư Hiếu đến. Sau khi nhậu xong, Tư Hiếu gợi ý mua đồ về nhà anh B. nấu cháo. Tuy nhiên, khi Tư Hiếu nấu thì anh B. buồn ngủ rồi lên lầu hai ngủ thiếp đi.

Đến sáng hôm sau gia đình gọi điện nhưng không thấy anh B. nghe máy. Họ đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đang ngủ mê man và mất một số tài sản.

Anh B. sau đó đến Công an quận 10 trình báo bị mất 5 lượng vàng SJC, 15 triệu đồng, nữ trang, máy tính, điện thoại cùng một số ngoại tệ. Giám định trong máu nạn nhân có một số chất thành phần thuốc ngủ, gây mê. Trong khi đó dữ liệu camera thì hình ảnh rất mờ, không có dấu vết khi khám nghiệm hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 10 đã ra tỉnh Quảng Nam bắt giữ Tư Hiếu (tức đối tượng Nguyễn Hoàng T.).

Tại công an, T. khai đánh thuốc mê anh B. sau đó Tư Hiếu ra tay đập két sắt lấy tài sản như nạn nhân đã khai báo với công an, rồi đem bán nữ trang và ngoại tệ, vàng nên công an chỉ thu được máy tính, điện thoại và một phần nữ trang.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.