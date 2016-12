Kiều nữ lừa ô tô mang cầm cố lấy tiền tỷ tiêu xài

Sáng 25/12, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lưu Thị Diễm Hằng (SN 1974, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.



Đối tượng Lưu Thị Diễm Hằng. Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 11/2016, Hằng thuê xe tự lái hiệu Honda CR-V, mang BKS: 51F – 775.73 của Công ty TNHH Du lịch – Vận tải Hoàng Nam (phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) để phục vụ cho nhu cầu đi lại. Sau đó, Hằng sử dụng xe ô tô trên đến tiệm cầm đồ Xuân Yến (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) gặp anh Khương Văn Xuân là chủ tiệm để cầm xe ô tô trên với số tiền 700 triệu đồng. Tại đây, Hằng cũng nói với chủ tiệm cầm đồ là xe đang làm thủ tục sang tên và đưa ra một bản hợp đồng mua bán cùng giấy hẹn sang tên của cơ quan chức năng tại TP HCM. Đến ngày 6/12, Hằng quay lại tiệm cầm đồ và đưa chủ tiệm một giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Hằng nhưng địa chỉ là ở quận Thủ Đức. Ngày 19/12, do không còn tiền nên “nữ quái” này tiếp tục thuê một ô tô khác có giá trị nhỏ hơn sau đó làm giả giấy tờ rồi mang đến tiệm cầm đồ làm vật “thế chỗ” để lấy chiếc Honda CR-V ra. Khi lấy được xe ra, Hằng lại tiếp tục điều khiển xe ô tô CR-V tới tiệm cầm đồ Nguyễn Văn cầm cố để lấy số tiền 790.000.000 (bảy trăm chín mươi triệu), trong lúc đối tượng làm thủ tục nhận tiền thì bị Công an phát hiện và bắt giữ. Những chiếc ô tô được Hằng thuê rồi đem cầm đồ được cơ quan công an thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận, để có bộ giấy tờ của những chiếc xe trên, Hằng đã thuê người làm với giá 7,5 triệu đồng/bộ. Với thủ đoạn tương tự Hằng cầm cố được 12 chiếc ô tô với số tiền 3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi nạn nhân trong các vụ lừa đảo của Hằng đến khai báo để được giải quyết.

