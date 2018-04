Thác loạn bên trong các nhà hàng khu trung tâm Sài Gòn

Trong phòng chờ, tiếng bộ đàm báo hiệu, các nữ tiếp viên được quản lý gọi ra tiếp khách với bộ trang phục không khác gì áo ngủ và… không có nội y

Đầu tháng 3/2018, một lá đơn do Nguyễn Mỹ Linh (tên nhân vật đã được thay đổi), nữ sinh một trường đại học tại TP.HCM gửi đến tòa soạn. Linh cho biết do gia đình vừa gặp biến cố, cô phải tự kiếm cách bươn chải lo học phí và giúp đỡ các em. Từ những lời mời gọi, cô tình cờ được nhận làm tiếp viên tại nhà hàng sang trọng ở quận 1 và vừa may mắn thoát khỏi "ổ quỷ".

Các tay quản lý ở các nhà hàng quận 1, quận 5 thuyết phục một nữ sinh viên vào làm việc.

Nhà hàng không tiếp khách nữ

Từ câu chuyện của Linh, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu và sau một thời gian thuyết phục, một tiếp viên tên X. (đang làm việc cho nhiều nhà hàng ở trung tâm TP) chấp nhận mạo hiểm, đồng ý hỗ trợ để có được hình ảnh chân thật các buổi ăn chơi thác loạn ở những nơi này.

Từ hướng dẫn trước đó của X., chiều 10/3, chúng tôi đến nhà hàng D.max (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) gặp người quản lý tên Tín để xin việc. Anh ta ngoắt tay ra dấu cho một quản lý tên Mười lại tiếp chuyện. Vừa ngồi xuống, Mười nói không ngớt về những yêu cầu của nhà hàng đối với tiếp viên; đồng thời cũng cho biết chúng tôi không cần dùng tên thật để "làm việc".

Khi chúng tôi hỏi về công việc cụ thể của mình, Mười nói: "Việc của em là tiếp khách, thấy mấy cô trong này làm gì thì em làm theo. Một ngày chịu khó tiếp khách, em có thể kiếm được vài triệu đồng". Cũng theo lời Mười, tiếp viên làm việc sẽ không có lương, chỉ nhận tiền từ khách. Trang phục bắt buộc phải mua ở đây với giá từ 700.000 - 900.000 đồng…

Càng về khuya, lượng khách kéo đến nhà hàng D.max mỗi lúc một đông. Toàn bộ thực khách là đàn ông, không có bóng dáng một phụ nữ nào. Hình ảnh X. ghi lại cho thấy bên trong nhà hàng có một căn phòng để các nữ tiếp viên ngồi chờ đến lượt quản lý gọi tên. Tiếng bộ đàm liên tục gọi tên tiếp viên, mỗi cô gái được gọi ra tiếp khách phải thay trang phục không khác gì áo ngủ và… không được mặc nội y.

Khi cánh cửa phòng nhậu được mở toang, hơn chục khách trong men say đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn các cô gái mới bước vào và đứng thành hàng thẳng tắp, ánh mắt đong đưa mời gọi.

Những cô gái được chọn vào ngồi cùng khách phải chấp nhận để mặc những bàn tay của những kẻ thô tục tự do "khám phá" trong nỗi nhục nhã ê chề.

Phải chiều khách hết cỡ

Chiều 17/4, được X. giới thiệu, chúng tôi đến nhà hàng có tên Ngân Phát (đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5) xin việc. Tiếp chúng tôi là ông chủ tên Khánh, trạc 50 tuổi. Đưa mắt liếc xéo chúng tôi, ông ta nói: "Hôm nay em làm luôn nha. Ở khu vực này anh có đến 5 nhà hàng. Em vào làm phải mặc đồ bên anh giao. Em có chịu đi "chơi" với khách lúc nửa đêm không?".

Chúng tôi được đưa lên một căn phòng ở tầng 5, sau phòng bếp. Để lên đây, chúng tôi phải đi qua một lối đi được ngụy trang khéo léo và chỉ vừa một người qua tại tầng 4. Vén bức rèm, trước mắt chúng tôi là căn phòng ọp ẹp vách tôn, có hơn chục cô gái mặc đồ sexy đang ngồi trang điểm.

Tại đây, một người xưng là "má mì" có tên Vân chỉ thẳng vào mặt chúng tôi: "Em mới làm phải làm sao khui được bia nhiều để bàn tiệc có thêm tiền. Khách sờ mó hay yêu cầu gì thì phải chiều hết cỡ. Ở đây đi "tàu nhanh" 3 triệu, qua đêm 5 triệu. Nếu khách sang, quản lý sẽ tự nâng giá cho em". Vừa nói xong, một nhóm khách bước vào, "má" Vân chỉ một vài cô gái nhanh chóng lên đồ để xuống phòng tiếp khách.

Những ngày sau, X. dẫn chúng tôi đến một nhà hàng khác cũng có hoạt động tương tự tại địa chỉ 310 Trần Phú (quận 5). Ở đây, chúng tôi được một quản lý tên Zin gợi ý công việc: "Em vào làm không được mặc nội y. Chịu cho mấy anh sờ mó một chút rồi có tiền"…

Còn tại quán 116 Nguyễn Biểu (quận 5), chúng tôi được một gã nhân viên tên July cam kết "thu nhập ít nhất 100 triệu đồng" với điều kiện phải thực hiện các màn nhảy múa, khỏa thân. Gã dẫn chúng tôi vào gặp các "đàn chị" để được hướng dẫn thêm các chiêu vòi tiền khách , nhất là những vị khách "tình một đêm".